Cinema Zambra, programmazione dal 7 al 13 dicembre con una novitÃ  per i piÃ¹ piccoli .

Una sorpresa per i più piccoli in questa settimana di avvio delle feste natalizie al Cinema Zambra di Ortona (Ch): domani 7 dicembre in via del tutto eccezionale, essendo un mercoledi prefestivo ci sarà la proiezione di un film per ragazzi e bambini alle ore18.00 ossia il "Il Talento di Mr Crocodile", regia di Will Speck, Josh Gordon con Javier Bardem, Constance Wu, Shawn Mendes, Scoot McNairy, Winslow Fegley, Brett Gelman.

Quando la famiglia Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l’esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps (Brett Gelman), i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti (Javier Bardem), per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c’è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande.





Grazie all'impegno di Unaltroteatro e Ciakcity la programmazione prosegue fino a martedi 13 dicembre (tranne lunedi 12) con le seguenti novità ed i rispettivi orari :





Chiara , 01 Distribution, film diretto da Susanna Nicchiarelli, è ambientato nell'Assisi del 1211, quando la giovane Chiara (Margherita Mazzucco) a soli diciotto anni scappa di casa nella notte per raggiungere Francesco (Andrea Carpenzano), un suo caro amico. Quella fuga sarà solo l'inizio di un grande cambiamento che interesserà tutta la sua intera vita.

Da quel momento in poi Chiara accetta di vivere in povertà in un monastero, nonostante l'opposizione dei suoi famigliari. Determinata a fare carità, la giovane si opporrà alla clausura e perfino al Papa, lottando con tutte le sue forza insieme alle donne che la seguono per ottenere ciò che vuole.

Il film racconta la storia di una ragazza con in tasca il sogno della libertà e divenuta santa.

Nel cast troviamo anche Luigi Lo Cascio e Carlotta Natoli.

GLI ORARI :

merc 07 ore 20.30; giov 08 ore 18.00; ven 09 ore 18.00; sab 10 ore 20.30; dom 11 ore 20.30; mart 13 ore 18.00.

The Menu , The Walt Disney Company Italia, film diretto da Mark Mylod, è una dark comedy incentrata su una cena di alta cucina preparata dal famosissimo ed eccentrico chef Julian Slowik (Ralph Fiennes), che si tiene in un ristorante su una remota isola privata. Celebrità e altri nomi noti accorrono da diversi parti del mondo per scoprire quali prelibatezze il cuoco abbia inserito nel menu. Tra questi ci sono: una coppia, Margot (Anya Taylor-Joy) e Tyler (Nicholas Hoult); tre giovani informatici, Bryce (Rob Yang), Soren (Arturo Castro) e Dave (Mark St. Cyr); una coppia benestante più in là con l'età, nonché clienti abituali, Anne e Richard (Judith Light e Reed Birney); il noto critico gastronomico Lillian Bloom (Janet McTeer) insieme al caporedattore Ted (Paul Adelstein); infine, una celebre star cinematografica di mezza età (John Leguizamo), accompagnata dall'assistente Felicity (Aimee Carrero).

Mentre l'elegante personale di sala, diretto da Elsa (Hong Chau), li accoglie e li serve, la tensione nel corso della serata cresce sempre più, tra segreti svelati e i piatti del sontuoso menù condito da scioccanti sorprese. Quando iniziano ad accadere eventi violenti al limite della follia, Slowik rivelerà le sue vere intenzioni e soprattutto come il suo elaborato menù debba avere un finale a sorpresa scioccante..

GLI ORARI:

giov 08 ore 20.30; ven 09 ore 20.30; sab 10 ore 18.00; dom 11 ore 18.00; mart 13 ore 20.30.