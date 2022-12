Il Victoria Cross sbatte sui pali del Roccacasale

Domenica 4 dicembre

VICTORIA CROSS 1

ROCCACASALE 2

Formazione

CARAFA DI SALVATORE ( 59° PACACCIO ) SCARINCI CARRIERI D'ALESSANDRO FABRIZIO ( 89° REGA ) SMIGLIANI PONCE ( 46° GUEYE ) ALTOBELLI ( 78° D'ALESSANDRO DANIELE ) BILANCIA HAMZA ( 67° DI MUZIO ) DE LUCA

Commentare una sconfitta del genere è molto difficile.

Perdere una partita con un " tiro " in porta nell'arco di novanta minuti fa' molto male.

Gli ospiti sbloccano la gara al 15° con un calcio piazzato innocuo da fuori area ma il nostro portiere se la mette dentro da solo.

La squadra accusa il contraccolpo e non riesce a creare quasi nulla per tutto il primo tempo.

La ripresa è un assedio con due pali pieni presi in due minuti, dal 52° al 54°, prima con una botta a colpo sicuro di De Luca e poi con Altobelli.

Al 63° è Bilancia che anticipa il portiere e manda fuori di pochissimo.

Al 70° ancora De Luca di testa ma il portiere respinge e devia in angolo.

Nel massimo sforzo, a cinque minuti dalla fine, un'ingenuità di Smigliani che stende l'attaccante in area, l'arbitro concede il rigore e il Roccacasale raddoppia.

I ragazzi non si disuniscono e al 90°, su una punizione pennellata da Smigliani, Capitan Carrieri svetta di testa e segna all'incrocio dei pali.

Nei minuti di recupero non succede più nulla.

È un periodo che va così ma la ruota prima o poi girerà.