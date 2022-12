Cinema Zambra, la programmazione dal 1 al 6 dicembre.

Avventura, risate e tante emozioni: al Cinema Zambra di Ortona (Ch) grazie a Ciakcity e Unaltroteatro, anche questa settimana il programma accontenta tutti, grandi e piccoli, con le novità. Ecco la programmazione dal 1 dicembre al 6 dicembre :





"One Piece – Film Red":

giovedì 1 alle 20.30 e venerdì 2 alle 20.30;

sabato 3, domenica 4 e martedì 6 alle ore 18.00.





Arriva il nuovo lungometraggio anime basato sull’iconico manga di Eiichirō Oda distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures. “One Piece Film: Red” sarà il 15° film della serie e sarà una nuova avventura con Monkey D. Rufy e i pirati di Cappello di Paglia mentre il film approfondisce il misterioso personaggio Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori, nonché il pirata che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata e il padre del nuovo personaggio Uta.

In occasione del 25° anniversario del manga (record con oltre mezzo miliardo di copie vendute ad oggi nel mondo) e della serie tv animata del manga con oltre 1000 episodi trasmessi in 80 paesi, Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia fanno ritorno sul grande schermo con un imperdibile film che per la prima volta vede un profondo coinvolgimento in veste di produttore dell’autore Eiichiro Oda e che ha ottenuto risultati eccezionali al box office globale.





"Vicini di casa, una commedia afrodisiaca":

giovedi 1 e venerdì 2 alle ore 18.30;

sabato 3, domenica 4 e martedì 6 alle ore 20.30.





Distribuita da Medusa film la nuova pellicola del pluripremiato regista Paolo Costella dal titolo Vicini di casa, remake del film spagnolo Sentimental del 2020 diretto da Cesc Gay, a sua volta adattamento cinematografico di una pièce teatrale del regista stesso. Costella dirige questa volta Vittoria Puccini (che interpreta Federica), Claudio Bisio (nel ruolo di Giulio), Valentina Lodovini (come Laura) e Vinicio Marchioni (nei panni di Salvatore) in una commedia irriverente e, come recita il poster del film, ‘afrodisiaca’.

Federica e Giulio sono sposati da tempo e hanno lentamente ceduto alla routine, la passione si è spenta, si scontrano di continuo e ormai faticano a comunicare. Al contrario loro, invece, la coppia che da poco abita al piano di sopra, Laura e Salvatore, che affiatati e focosi non hanno nessun problema di intimità e spesso la notte diventano persino “rumorosi”. Un giorno Federica decide di organizzare una cena e invitare a casa Salvatore e Laura. A fine serata però, i due vicini avanzano loro una proposta alquanto provocatoria che cambia le sorti della serata con sorprendenti conseguenze.





E' possibile attivare la Cinema Premium.

Chi ha sottoscritto l'abbonamento teatrale ha diritto alla tessera Cinepass e non paga il costo di attivazione della stessa e potrà recarsi al botteghino per attivarla e ricaricarla (min €50) per avere così la possibilità di acquistare fino a tre biglietti per lo stesso film al prezzo di €4.50, invece di €8.50 . La Cinepass non è nominale e ha la durata di un anno e può essere usata su tutto il circuito Ciakcity.

Chi non ha l'abbonamento teatrale può richiederla pagando il costo di attivazione.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita al botteghino del Cinema Auditorium Zambra o presso www.ciakcity.it.

Per info segreteria@cinemauditoriumzambra.com . Tel. 085/8135184, Whatsapp 345.4367809.