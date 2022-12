Il concerto di Natale: "NATALE CON L'OIGA"

Secondo appuntamento, domenica 4 dicembre, alle ore 17,30, al Teatro F. P. Tosti, diretto dalla Compagnia dell'Alba, con la stagione dei concerti curata dall'APS Orchestra Sinfonica Tosti.

Dopo il concerto con gli archi dell'OST, a salire sul palco saranno i giovanissimi dell'orchestra I GIOVANI ACCADEMICI diretti dal maestro Paolo Angelucci. Sul palco anche il coro S. SELECCHY di Chieti. L'orchestra I GIOVANI ACCADEMICI (comunemente conosciuta come OIGA) è ormai da oltre 10 anni il laboratorio di formazione orchestrale che ha dato vita due anni fa all'Orchestra Sinfonica Tosti, riconosciuta dall'amministrazione a guida del sindaco Leo Castiglione nel 2021.



All'indomani di tale riconoscimento, la giovane compagine orchestrale si è ricostituita, dando la possibilità a oltre 40 ragazzi provenienti da tutto l'Abruzzo di fare formazione orchestrale durante l'anno, approfondendo il repertorio e facendo esperienza di produzione concertistica, divenendo altresì vero e proprio vivaio dell'Orchestra Sinfonica Tosti.

L'OIGA tra l'altro è reduce dal significativo riconoscimento conseguito nel luglio scorso a Bratislava, all'interno del MUSIC AGENCY FESTIVAL dove ha conseguito la medaglia d'oro. Il coro polifonico SAVERIO SELECCHY di Chieti, costituito nel 1979, ha il nome del famoso compositore teatino ed è attualmente diretto dal M.° Mariarita D'Orazio. Nel 2018 in occasione del Theate Winter Choir Festival di Chieti ha eseguito "A Little Jazz Mass" di Bob Chilcott sperimentando nuove ed avvincenti sonorità jazz. Da ricordare poi le esibizioni presso il MUNDA dell'Aquila per le Giornate Internazionali della Musica e a Teramo, sempre in luoghi d'eccezione. Ancora nel 2019 il concerto al Polo Museale della Civitella nella splendida sala Frontoni in occasione delle Giornate Mondiali del Patrimonio Artistico.