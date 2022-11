Continuano gli appuntamenti del cartellone di sensibilizzazione promosso dai Centri Antiviolenza di Ortona, Donn-è e Non Sei Sola, realizzato con le associazioni del territorio in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Mercoledì 23 alle ore 21.00 presso il Teatro Tosti di Ortona ci sarà il debutto dello spettacolo realizzato dal Teatro del Krak: “I fiori avranno tempo per me” con la regia di Antonio Tucci e l’attrice Alberta Cipriani.

La storia vera di una donna che, con coraggio e autodeterminazione, affiancata dalle operatrici del Centro Antiviolenza “Non Sei Sola”, è riuscita ad uscire da un’esperienza di violenza, rinascendo a nuova vita!!

Lo spettacolo è stato frutto della collaborazione tra il Teatro del Krak e il Cav “Non Sei Sola”, un progetto sociale che entrerà nelle scuole e nei teatri nazionali per dire, ancora una volta, no alla violenza sulle donne.

L’ingresso è libero e gratuito.