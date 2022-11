Il 20 novembre 2022 partirà il corso per Guardie Zoofile della LEIDAA, i corsi si terranno nella sede nel Palazzo delle Associazioni in Via Achille Rosica che l'Amministrazione Comunale di Orsogna ha assegnato al Nucleo Provinciale di Chieti.

Il Sindaco di Orsogna Ernesto Salerni ha consegnato le chiavi della sede a Nunzia Perrot Coordinatore Provinciale LEIDAA Chieti, alla presenza del delegato comunale al randagismo Tommaso Bucci.

"Ringraziamo il Sindaco di Orsogna che ha rimarcato la volontà dell'Amministrazione Comunale di dare un concreto supporto a chi si prodiga nel sociale - ha dichiarato Nunzia Perroted - in questo caso a chi fa del volontariato a supporto delle Istituzioni" .

Il corso formerà Guardie Zoofile Volontarie con funzioni di polizia giudiziaria che opereranno in tutta la Provincia di Chieti.

Alla prima lezione interverranno il dirigente nazionale della LEIDAA Daniele D'Annibale ed il Sindaco di Orsogna Ernesto Salerni.