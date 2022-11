INFRASTRUTTURE PORTUALI PER 34 MILIONI DI EURO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre la delibera del CIPE dello scorso 2 agosto in cui si esprime parere favorevole sullo schema interministeriale che coinvolge il Ministero della mobilità e infrastrutture e il Ministero dell'economia e delle finanze, sul programma di finanziamento di 34 milioni di euro per il porto di Ortona. Il finanziamento a favore dell'ADSP del mare Adriatico centrale faceva parte della previsione complessiva di 41 milioni di euro per gli anni 2021-2023 rubricati sotto la voce "Fondo per le infrastrutture portuali" dalla legge n.196 del 31 dicembre 2009.

Nello specifico il decreto interministeriale prevede il finanziamento di 4 milioni di euro per la ristrutturazione del molo Martello e 30 milioni per interventi di riqualificazione e potenziamento della banchina di riva dello scalo ortonese. Gli interventi che sono già stati approvati con progetti di fattibilità tecnico economica dall'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centrale, andranno a migliorare le attività del principale scalo marittimo abruzzese che riveste un ruolo strategico sia nei rapporti tra scali marittimi della costa balcanica e sia per le connessioni tra il corridoio adriatico ed il versante tirrenico della penisola italiana e conseguentemente con il Mediterraneo occidentale.

«Questa approvazione del CIPE – sottolinea il Sindaco Leo Castiglione con delega al porto – conferma il positivo lavoro che stiamo portando avanti in sinergia con i Ministeri, la Regione e l'Autorità di Sistema del porto di Ancona per lo sviluppo infrastrutturale dello scalo ortonese».



