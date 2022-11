Pareggia il Victoria Cross contro la vice capolista

VICTORIA CROSS 1

CITTÀ DI CHIETI 1

Formazione

CARAFA PACACCIO CARRIERI SCARINCI N. D'ALESSANDRO F. SMIGLIANI GUEYE ( 75° VALERIO ) ALTOBELLI ( 85° PONCE ) REGA ( 60° HAMZA ) DE LUCA DI MUZIO

Vedere a fine gara la squadra ospite, vice capolista del girone, festeggiare come se avessero vinto ci deve fare capire ancora di più il valore della nostra squadra.

Nonostante il Città di Chieti è stata finora la migliore squadra vista al Comunale di Ortona, anche stavolta si è concesso poco ed è per questo che il pareggio sta' stretto agli uomini di Mister Ciampoli.

Cronaca

20° punizione di Scarinci, la barriera devia in angolo.

25° tiro da fuori area di un giocatore del Città di Chieti, Carafa devia in angolo.

32° assolo di De Luca che da fuori area fa partire un fendente che fa secco il portiere ospite, 1-0.

37° bel tiro a giro di Di Muzio con l'estremo difensore teatino che devia in angolo.

69° bella combinazione De Luca - Hamza con quest'ultimo che a botta sicura sfiora il palo.

71° ancora lo scatenato Hamza, entrato benissimo in campo, calcia da fuori ma un difensore respinge in corner.

74° da destra Di Muzio pennella a centro per " l'indemoniato " Hamza che a volo prende il palo pieno.

E quando sembra che il raddoppio sia vicino arriva la doccia fredda.

75° l'attaccante ospite si invola da solo in contropiede, partendo abbondantemente in posizione di fuorigioco, con un pallonetto beffa Carafa.

Il mea culpa è sempre lo stesso, non le chiudiamo e poi ci sta che non le vinci e su questo bisogna lavorarci molto.