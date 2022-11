Luca Nardone sul podio del Campionato Regionale Calabria Moto D’acqua F2- Categoria Runabout

L’Abruzzo, con Luca Nardone , domenica 23 ottobre, è salito sul podio al Campionato Interregionale Moto D’acqua F2, nella Categoria Runabout , a Cariati nella provincia di Cosenza in Calabria.





Sulla costa dei Saraceni, mar Ionio, Nardone ha gareggiato con piloti di moto d’acqua provenienti da Puglia, Basilicata, Calabria e Campania

ed ha conquistato il secondo posto,

La moto d’acqua è una delle discipline più, attraenti e divertenti della motonautica, e un settore giovane, in costante espansione in cui forza fisica e grinta del pilota, sono importanti per dominare e guidare mezzi che sfrecciano sino a 130 km/h

Il periodo invernale vede un fermo delle gare di moto d’acqua , ma l’altra passione di Nardone; l'Hydro-Fly, non si ferma. Domenica 30 ottobre a Napoli nello “ Show di Halloween ” ha dato vita a delle belle evoluzioni in acqua .

“ L'Hydro-Fly tornerà a Ortona, nel periodo natalizio, al Lido Saraceni - anticipa Nardone che sta lavorando per “ far volare babbo natale sulle acque del Lido Saraceni”

Le gare di moto d’acqua riprenderanno a primavera e “ sicuramente ci sarà un nuovo appuntamento per le moto d’acqua a Ortona - assicura Nardone- nella prossima estate “



Questa disciplina è stata portata da Nardone a Ortona, al Lido Riccio nell'estate 2022 , con Campionato Interregionale di Motonautica, il 20 e 21 agosto

In attesa del prossimo appuntamento, possiamo rivedere alcuni episodi del Campionato Interregionale di Motonautica del 20 e 21 agosto