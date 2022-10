Altra grande prova degli uomini guidati da Mister Ciampoli

VICTORIA CROSS 1

FARA S. MARTINO 0

Formazione:

SCARINCI A. PACACCIO CARRIERI SCARINCI N. D'ALESSANDRO F. SMIGLIANI GUEYE ( 85° PONCE ) ALTOBELLI ( 77° D'ALESSANDRO D. ) DI MUZIO REGA ( 70° HAMZA ) DE LUCA ( 84° MACCARONE M. )

Altra prova convincente dei ragazzi di Mister Ciampoli che battono di misura un Fara San Martino ben messo in campo, presentatosi al Comunale di Ortona da prima della classe.

Un risultato che va molto stretto agli ortonesi per tutto quello che si è visto nel corso dei novanta minuti.

L'unica nota dolente è proprio quello di concretizzare poco in confronto alle innumerevoli occasioni create durante la gara.

Da sottolineare la sportività della squadra avversaria, sia i dirigenti che i giocatori, che si sono complimentati per la gran partita giocata dai nostri.

Cronaca

9° Rovesciata di De Luca, alto di non molto.

14° Assolo di Di Muzio, bravo il portiere a respingere.

22° Rega si presenta da solo davanti al portiere ma non sfrutta la ghiotta occasione.

30° È la volta di Fabrizio D'Alessandro che da fuori area manda la palla a lambire il palo.

41° Di nuovo Rega a botta sicura, il difensore si immola e manda in angolo.

Si va al riposo con un bugiardo 0-0.

48° Ancora Rega, da ottima posizione, strozza il tiro.

49° Assolo di Gueye che si presenta a tu per tu con il portiere ma preferisce darla ad un compagno di squadra favorendo la difesa avversaria.

55° Finalmente si sblocca il risultato, punizione calciata divinamente da Smigliani e stacco imperioso di testa di De Luca che trafigge imparabilmente il portiere del Fara San Martino.

57° Ci prova Smigliani da fuori, alto di poco.

59° È la volta di De Luca, da dentro l'area, spara alto.

74° Hamza imbuca per Di Muzio che spreca malamente.

76° Ancora Di Muzio, stavolta è merito del portiere che devia in corner.

81° Primo tiro in porta degli ospiti, ci pensa Fabrizio D'Alessandro ad immolarsi e mettere in angolo.

Non succede più nulla, tre punti pesanti che ci catapultano a due punti dalla vetta e nel weekend prossimo ancora una gara casalinga, al Comunale arriva il Vis Cerratina.