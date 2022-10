ORTONA SUGLI SCUDI - UN'ASSOCIAZIONE DI RILEVANZA NAZIONALE PER LA DIFESA PERSONALE

L'Ortonese Franco Ribello e' l'ideatore e fondatore dell'Associazione di respiro Nazionale di “ IO MI DIFENDO ” nata con l'intento d'insegnare come reagire , in modo non violento e legalmente corretto alle aggressioni di qualsivoglia individuo così da poter vivere piu' sicuri . Quest'associazione segue assolutamente i dettami del D.M. 12 maggio 2011 che riguarda le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa e dell'8 luglio 2011 n. 157 , ed e' creatrice dell' innovativo protocollo antistupro ed antiviolenza con dispositivi al Capsicum ( versione evoluta della prima pistola spray al peperoncino ) . Il Ribello ci spiega che l'aggredito deve difendersi in modo adeguato non solo dall'aggressore ma anche di fronte alla legge stessa che impone un certo tipo di comportamento se si viene aggrediti , e' di tutti i giorni che la cronaca ci parla di aggrediti che poi vengono indagati per eccesso di difesa o per comportamento inidoneo o perlomeno eccessivo nel difendersi presupponendo che chi e'in stato di assoluta difficoltà , come in un'aggressione fisica ad opera d'individui , riesca con tutta tranquillità a reagire come non si fosse in stato di paura per la propria incolumità fisica . E' un lavoro che ha richiesto molto tempo e dedizione per vedere un'effettiva realizzazione . Nel corso dei nove anni di sperimentazione del protocollo si sono ottenuti importanti successi , tra tutti quello di aver salvato 350 donne dalla violenza , alla tutela abitativa di persone a rischio quali anziani- invalidi ecc. , un nuovo progetto per le Polizie Locali per l'impiego delle pistole al capsicum . Ormai questa metodologia si sta acclarando in modo consistente nel nord Italia e si sta diffondendo a macchia d'olio anche in altre zone per l'efficacia e la massima sicurezza di utilizzo di tali dispositivi . I corsi di “ io mi difendo ” sono aperti a tutti : dai liberi Cittadini , agli operatori di vigilanza , agli agenti di pubblica sicurezza . L'Associazione , ci dice il dott. Franco Ribello , e' riuscita a dimostrare l'efficacia del metodo antiviolenza non letale dando sicurezza a tutte le parti interessate dal cittadino alle Amministrazioni locali . Anche i comandi di Polizia locale di Capagatti , Tollo , Torrevecchia e Miglianico sono fortemente interessati e i corsi dovrebbero partire a breve come anche il Comando di P.L. di Ortona potrebbe aggiungersi ., naturalmente sarebbe ottima cosa sia per la sicurezza della polizia locale e sia per i cittadini stessi .

In pratica l'addestramento consiste nello spiegare approfonditamente quanto stabilito dalla legge nei casi di aggressione fisica e nell'utilizzo della pistola che spruzza il capsicum che e' una sostanza chimica , in pratica una sostanza altamente urticante come il peperoncino , che riesce a mettere l'aggressore in impotenza per circa una trentina di minuti senza lasciare nessun danno permanente all'aggressore . E' una pistola facile da usare ma efficacissima che salva a volte anche la vita e che comunque ci preserva da qualsiasi violenza soprattutto fisica .

L'Associazione ha come presidente Franco Ribello , v. presidente Mario Trotta ex poliziotto , Luca Primavera ex NOCS Polizia di stato , Salvatore di Sirio e Stefano Narciso . Il Presidente tiene a sottolineare e con orgoglio di aver stipulato una convenzione con Opes armi e tiro e Opes turismo . In pratica continua dicendo : " Sulpl ” ( sindacato unitario lavoratori polizie locali ) e “ Io mi difendo ” condividono svariati punti , in primis il rispetto della Giustizia e delle Leggi , e soprattutto dell'importanza della conoscenza delle stesse, strumento indispensabile per porre gli operatori a tutela della colletività .

SULPL è un sindacato di Categoria che si occupa a 360 gradi delle Polizie Locali , IO MI DIFENDO ha sposato gli ideali del Sindacato , mettendo in primo piano nella propria mission l'importanza della formazione della Polizia Locale. Gli Operatori di PL sono impiegati a 360 gradi h24 nella sicurezza dei cittadini , ma , il più delle volte devono operare in totale assenza di dispositivi di autotutela e di Formazione. I tecnici di IO MI DIFENDO ed i tecnici di SULPL stanno collaborando nel progetto della diffusione capillare della formazione per gli operatori, per avere a livello Nazionale un protocollo omogeneo , dando così di fatto il vantaggio agli agenti di avere una formazione tecnico/pratica sicura e lineare e degli strumenti realmente validi , perchè un operatore formato e sicuro permette ai cittadini di stare al SICURO .

Amerigo Gizzi