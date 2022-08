TerrediChieti.net è la piattaforma di informazione di Cittanet dedicata alla provincia teatina. Sarà un aggregatore delle piattaforme Cittanet che già si occupano di città e territori della provincia di Chieti.

Sansalvo.net - Histonium.net - IlTrigno.net -Guardiagreleweb.net - LancianoNews.net - Valsangro.net -OrtonaNotizie.ne— Valsinello.net

Piattaforme di informazione territoriale partecipate che coinvolgono 8 piccole redazioni locali, le quali, ognuna dal proprio bacino di riferimento, garantiscono un’informazione che, ad oggi, ci sembra che nessun altro editore riesca a dare per la profondità di penetrazione nel territorio. Queste redazioni cercano di cogliere e di raccontare il “genius loci” (il dio del luogo), senza tralasciare il racconto dell’attualità che solo chi vive può offrire in modo autentico.

Le redazioni locali oggi sono coordinate da una redazione centrale di giornalisti, diretta da Michele Tana.

TerrediChieti.net lavorerà professionalmente per dare una informazione quotidiana, capillare, partecipata perciò libera,

Tenteremo di raccontare questo territorio e di valorizzarlo accogliendo più voci affinché tante visioni possano superare le contrapposizioni e giungere ad una sintesi che solo il lettore potrà compiere. Incoraggeremo la partecipazione intelligente e attiva dei cittadini nella fissazione della agenda setting editoriale. Abbiamo creduto (dal 2001) e crediamo ancor di più oggi nel glocalismo, nell’urgenza di un modello Glocal che possa salvaguardare la specialità, l’unicità, la gratuità delle meraviglie che la nostra gente ha saputo conservare. Glocal è la coniugazione della tradizione con il progresso, in un’epoca in cui qualcuno vorrebbe omologare i consumi in modelli globali.

Ma come si finanzia un organo di informazione nel 2022? Venuto meno un prezzo di copertina, l’editoria può finanziarsi con le libere donazioni dei lettori o usufruire di contributi e sponsorizzazioni di enti e privati.

Nel rapporto con i privati, ossia nella circostanza in cui TerrediChieti.net stipuli contratti di sponsorizzazione con Enti e privati, ci impegniamo a dichiarare chi e quali interessi dovessero divenire conflittuali con la politica editoriale.

Se credete in una informazione libera che possa arricchirsi anche del vostro contributo e volete sostenere la piattaforma di informazione Terre di Chieti e Cittanet, potete iscrivervi e partecipare con i vostri scritti relativi al territorio di riferimento e, se ne avete la possibilità, potete sostenere il progetto editoriale con una donazione.