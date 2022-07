10Â° recital di poesie in omaggio ad Anna Basti - 3Â° memorial

Domenica 31 luglio 2022 alle ore 18,00 presso Zooart Ortona si svolgerà il recital di poesie dialettali e in lingua organizzato dall'Associazione Culturale Sportiva Giovanile Olimpia di Ortona in collaborazione con l'Associazione Culturale Experio di Ortona e l'Associazione Culturale Sportiva Athena di Sulmona il 10° recital di poesie in omaggio ad Anna Basti -3° memorial.





Questo il programma:

ore 18,00: la dott.ssa Debora Dell'Osa presenterà il recital

ore 18,10: saluti dei Presidenti

ore 18,20: la prof. Maria Luisa Orlandi racconta Ortona

ore 18,35: inizio recital 1° parte

ore 19,00: l'avv. Daniele Di Furia reciterà l'Inferno, Canto V di Dante Alighieri

ore 19,15: recital 2° parte

ore 19,45: cabaret a cura di Maria Naccarella

ore 20,00: conclusione evento