Accordo quadro tra Cantina di Ortona e Cantina di Crecchio

Martedi 31 maggio i soci di Cantina di Ortona si sono riuniti in assemblea in un grande magazzino dove , per tanto tempo, si è imbottigliato il vino ottenuto con le uve conferite da tanti agricoltori.

Un’assemblea che Massimiliano Di Bartolomeo, presidente di Cantina Ortona, definisce “ storica “.

L’assemblea si aperta con la fredda lettura del verbale dell’ispezione straordinaria effettuata dalla “ Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali – Vigilanza sugli enti cooperativi "

Un verbale dove sono state elencate le irregolarità rilevate durante l'ispezione e che si conclude con la diffida a mettere a disposizione degli ispettori,entro il 23 giugno. “ la documentazione necessaria per le verifiche del caso “.

Dopo la lettura del verbale, il presidente ha illustrato ai soci anche una novità: un accordo quadro sottoscritto con la Società Cooperativa Progresso Agricolo Crecchio Srl.

“ Cantina Ortona

diventa socia di Cantina Crecchio

e Cantina Crecchio diventa socia di Cantina Ortona – annuncia il presidente Di Cantina Ortona – un legame di continuità e mutualità “

Si pongono cosi le basi “ per un lavoro di sinergia “ come spiega entrando nel dettaglio dell’accordo quadro.

Per la Cantina di Ortona, per sette anni, c’è però un concordato che la vincola a determinati parametri e gli atti di straordinaria amministrazioni devono essere accettati dal giudice “ in questo anno si affronta un anno di transizione - precisa Di Bartolomeo – e si valuta la qualità di questo accordo” che “ non vede difficolta “ e ricorda “ tutto passa, ora , attraverso la volontà dei soci “

Un ringraziamento “ sempre ed in ogni luogo “ lo rivolge a Cantina San Zefferino per l’aiuto dato ai soci di Cantina Ortona, "quando eravamo messi non male, ma peggio “ sottolinea ricordando che “ in un oceano in tempesta ha dato un salvagente ai soci “

Con Cantina San Zefferino “ non c’è un progetto - puntualizza - c’è un contratto di conto lavorazione “ .

“ non è un volta spalle – precisa – ma ad oggi è questa l’unica proposta concreta “ che la sua amministrazione ha sul tavolo” è una proposta alla quale se ne possono affiancare altre “

“ Il destino è in mano ai soci - conclude il presidente rivolgendo un appello ai 265 soci di Cantina Ortona.

Per quanto riguarda Cantina San Zefferino, per ora, si conferma che ha convocato per mercoledì 1 giugno, il consiglio di amministrazione, per valutare la situazione alla luce dell’accordo quadro annunciato .