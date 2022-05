Sfuma in finale il sogno del Victoria Cross Ortona di salire in Prima Categoria, battuto in trasferta ad Ari per 3-0.

Nulla da rimproverare ai ragazzi del Presidente Giampiero Misci che hanno fatto una stagione strepitosa.

Sono arrivati in semifinale di Coppa Abruzzo, battuti dal Cepagatti dopo dodici calci di rigore, che poi ha vinto nettamente la Coppa per 5 - 1.

Arrivati a giocarsi una finale dopo aver concluso il campionato al terzo posto e battuto in semifinale il Canosa, squadra accreditata sin dall'inizio al salto di categoria.

Se prima il Victoria Cross Ortona era conosciuta ai molti più per distinguersi fuori dal campo per le sue iniziative, da quest'anno hanno scoperto che c'è anche una squadra di assoluto valore che ha messo su delle basi importanti per il prosieguo di altri campionati ad alti livelli.

Complimenti alla società ortonese che è riuscita a mettere su un gruppo di ragazzi fantastici, fatto di uomini veri, amici dentro e fuori dal campo, una vera famiglia.

La società è già al lavoro per la prossima stagione per rinforzare una squadra già forte ed aggiungere dei tasselli importanti per continuare a stupire e a divertirsi.