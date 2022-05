Victoria Cross Ortona in finale contro l'Ari

FINALE PLAYOFF

Nessuno ad inizio campionato ci avrebbe scommesso che, il Victoria Cross Ortona, domenica 29 maggio alle ore 16.30, si andasse a giocare l'accesso alla finalissima per salire in Prima Categoria!

Chi vince andrà a scontrarsi con la vincitrice del girone E, andata e ritorno.

Andremo a giocare ad Ari contro una squadra forte che, oltre a giocare in casa, avrà a suo favore due risultati su tre per aver concluso la Regular Season meglio posizionati.

Se ripenso a qualche anno fa' quando eravamo rimasti solo io e Pasqualino e andavamo a giocare con dodici tredici ragazzi ( tesseramenti fatti in mezzo alla strada, alla ricerca di qualcuno che ci venisse a dare una mano...), quando andava bene, ne abbiamo fatto di cammino, eccome se ne abbiamo fatto ( i veterani Andrea Pacaccio Daniele d'Alessandro e Luca Serra possono confermarlo ).

Non so come andrà a finire questo spareggio ma di una cosa sono certo, questo è un punto di partenza perché quello che abbiamo costruito lo abbiamo fatto con sacrificio e passione e aver messo su una squadra fatta di uomini veri, questo è una cosa che ci riempie d'orgoglio.

Un gruppo che, prima di tutto, è una famiglia ed è per questo che siamo riusciti ad ottenere risultati impensabili prima.

Mi piacerebbe molto che domenica molti miei concittadini venissero a tifare per questi ragazzi che, a costo zero, solo esclusivamente per passione, dal 20 di agosto, si stanno sacrificando e stanno portando in alto il nome della nostra splendida Ortona.

Grazie ????