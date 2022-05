In vista delle prossime elezioni comunali per il rinnovo dell'amministrazione della Città di Ortona, sabato 7 maggio alle ore 10 presso il centro commerciale di Fonte Grande in via T.Mosca sarà inaugurata la sede elettorale del Candidato Sindaco Leo Castiglione .

La nuova sede che si affiancherà a quella di largo Farnese lungo la Passeggiata Orientale nel centro urbano di Ortona.