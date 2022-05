LA LISTA ORTONA FUTURA IN APPOGGIO AL CANDIDATO SINDACO ANGELO DI NARDO CX DX SI PRESENTA ALLA CITTADINANZA DOMENICA PROSSIMA

Ormai siamo alla vigilia della campagna elettorale e i manifesti e le inaugurazioni delle varie sedi elettorali lo stanno ampiamente a certificare -

Domenica prossima 8 maggio e' la volta della lista Ortona Futura che appoggia il candidato sindaco del cx dx Angelo Di Nardo nella sede elettorale della coalizione.

Al momento i candidati che si sfideranno per la carica di primo cittadino sono Leo Castiglione , Angelo Di Nardo e Ilario Cocciola , tre autorevoli personaggi che daranno fondo a tutte le loro energie per aggiudicarsi la partita .

Fare pronostici e relativi commenti e' oltremodo complicato ma comunque li faro' nel prosieguo ma sicuramente non prima di avere analizzato la composizione delle varie liste che per ora non sono note nella loro interezza . Credo comunque di poter dire che sara' una bella sfida che si risolvera' forse al ballottaggio , fra qualche settimana si potra' dire qualcosa di piu' concreto anche alla luce di eventuali strategie che i tre candidati intenderanno adottare . Sono vigile ed attento nel seguire tutte le vicessitudini che ci accompagneranno nel corso di tutta la campagna elettorale.

Vi do appuntamento prossimamente

Amerigo Gizzi