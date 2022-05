Vittoria di rigore per il Victoria Cross Ortona

Victoria Cross Ortona 2

San Marco 0

Formazione:

CARAFA PACACCIO ( 61° MACCARONE ) FABRIZIO D'ALESSANDRO GUEYE SCARINCI CARRIERI DI MUZIO ( 74° ALTOBELLI ) PONCE ( 40° DANIELE D'ALESSANDRO ) HAMZA ( 61° CISSE ) CANTOLI SALINI ( 82° GIANSANTE )

Una vittoria pesante per gli ortonesi che blindano il terzo posto ed agganciano al secondo posto l'Ari.

Un primo tempo molto spezzettato con poche occasioni da goal e pochi episodi degni di nota.

Nell'intervallo Mister Palmieri striglia a dovere la squadra e dopo un minuto Flamur Hamza si procura un rigore che lui stesso realizza spiazzando il portiere.

Una volta sbloccata la gara il Victoria Cross cerca di chiudere l'incontro, al 30° Simone Altobelli appena entrato, ben imbucato da Cantoli, spara alto da buona posizione.

Passano quattro minuti e, sugli sviluppi di un corner, Maccarone viene cinturato dentro l'area di rigore, l'arbitro concede il penalty e Cantoli realizza spiazzando il portiere ( 8° gol stagionale per lui ).

Da quel momento i pescaresi accusano il colpo e i biancorossi, nei minuti finali, sfiorano il tris prima con Giansante e poi ancora con Cantoli che prende la traversa.

Domenica si chiude il campionato con lo scontro diretto ad Ari per definire il secondo e terzo posto che delineerà la griglia dei play off.

E continuiamo a sognare...