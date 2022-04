Tornano i concerti della settimana santa al Teatro Tosti

Torna uno degli appuntamenti più amati dagli spettatori ovvero Il Concerto della Domenica delle Palme, un concerto entrato nella tradizione ortonese e che dà il via alla settimana santa e di cui per due anni, causa le restrizioni imposte dal propagarsi del Covid 19, abbiamo dovuto fare a meno. Quest'anno, con tutte le accortezze del caso, il Teatro Tosti domenica 10 aprile, alle ore 21.00, ospiterà di nuovo l'appuntamento con la musica sacra. Il programma prevede l'esecuzione prima assoluta della composizione "Canti sul Salmo 50 in epoca pandemica" composti dal Maestro Paolo Angelucci a cura dell' Orchestra Sinfonica Tosti, Compagnia dell'Alba, associazione Passio Christi - Ortona. Sul palco l'Orchestra Sinfonica Tosti - direttrice M°Cinzia Pennesi, voci Compagnia dell'Alba - M° del coro Gabriele de Guglielmo. Voce narrante Tommaso Bernabeo. "La composizione dei Canti sul Salmo 50 in epoca pandemica - spiega il Maestro Paolo Angelucci - ha iniziato a prendere vita una mattina di marzo, quando il M° Gabriele De Guglielmo mi ha proposto di scrivere un miserere inedito da presentare per il Concerto della Domenica delle Palme. All'inizio si è trattato solo del Miserere, Amplius, Tibi Soli e Libera Me. Quattro parti sulle tradizionali dieci, corrispondenti alle quartine di cui il Salmo si compone. Lo scoppio della pandemia ha fatto sì che le bozze, accennate su un foglio pentagrammato, restassero lì a decantare senza alcun sviluppo. Solo dopo pochi mesi del 2021 ho ripreso quelle bozze e mi è venuta la folle idea di scrivere tutto l'oratorio, musicando le 10 quartine. E' iniziato cosi un lavoro che mi ha assorbito per due mesi. Durante la fase compositiva mi sono tornati in mente i mesi difficili del 2020, la possibilità che tutto ciò sarebbe rimasto solo un'idea e nulla più. Ho ripensato ai tanti morti di Ortona rendendomi conto che le quartine del Salmo corrispondevano al numero delle vittime di Villa Caldari che ha pagato un prezzo altissimo. Con l'attore Tommaso Bernabeo, che si è occupato della scrittura della parte recitata, ci siamo messi in contatto con i parenti delle vittime cercando di raccogliere le loro testimonianze. Ne è venuta fuori una universalizzazione del dolore e della passione. Il Salmo 50 di Davide è diventato un grido di misericordia in un'epoca buia, un'epoca pandemica per l'appunto". Martedì 12 aprile, alle 21.00, secondo imperdibile appuntamento al Teatro Tosti quando verrà eseguito lo Stabat Mater del maestro Giovanni Battista Pergolesi dagli archi dell'Orchestra sinfonica Tosti diretti dal maestro Maurizio Torelli. Ad esibirsi il soprano Xie Jiayi e il mezzosoprano Angela Pka Ziccardi.

Biglietti disponibili al botteghino del Teatro Tosti aperto martedì, mercoledì, venerdì e sabato 18.00/20.00 - giovedì 10.30/13.00 - on line circuito Ciaotickets. Info 085/‪4212125