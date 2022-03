| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’associazione di promozione sociale Donn.è di Ortona in occasione della giornata internazionale della donna lancia il progetto “La formazione. La rete delle imprese. L’autonomia delle donne.” Una serie di azioni per superare la violenza economica e favorire l’empowerment delle donne.

Gli ultimi dati Istat riportano che il 37,8% di donne sono vittime di violenza economica, un argomento di cui troppo poco si parla. Sono donne con un basso livello di indipendenza o di totale dipendenza economica dal maltrattante; donne costrette a lasciare il lavoro o impossibilitate a cercarlo; donne che per età o scarsa formazione si vedono tagliate fuori dal mondo del lavoro; donne che non hanno accesso al reddito familiare o non ne conoscono nemmeno l’entità; donne controllate nelle proprie spese; donne costrette ad accollarsi mutui o finanziamenti senza neanche esserne consapevoli. Inoltre, il tasso di disoccupazione femminile negli ultimi mesi è aumentato. Le donne lavorano meno e male. Il divario di genere è un dato evidente.

Venerdì 25 marzo 2022 presso l’Hotel Mara di Ortona si darà l’avvio alla prima azione dedicata alla formazione professionale con il “corso di caffetteria” che terrà il docente Marcello Vitellone. Una formazione di 20 ore gratuita che darà la possibilità alle donne di formarsi in visione degli inserimenti lavorativi per la prossima stagione estiva. Il corso si concluderà con un incontro, confronto, con le aziende del territorio e le donne partecipanti al fine di attivare una vera e propria rete per il loro inserimento lavorativo.

Partner di questa azione sono: la Moak caffè che ha aderito e sponsorizzato prontamente il progetto; adriatica estintori di Ortona che si occuperà della formazione HACCP per le partecipanti; l’Hotel Mara che in linea con la sua identità tutta al femminile ha sposato totalmente il progetto mettendo a disposizione la location e tutti gli strumenti necessari allo svolgimento della formazione. Una partnership sensibile che oltre a favorire l’autonomia delle donne si fa promotrice di una visione culturale esemplare per tutto il territorio ortonese e oltre.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 21 marzo 2022. Tutte le informazioni sono sul sito www.apsdonne.it o da richiedere via mail a info.apsdonne@gmail.com .