Protocollo d’Intesa tra la TEKNE e l’Istituto Professionale Marconi e l’Ente di Formazione CNOS Fap di Ortona.

E’ stato siglato lunedì 7 marzo, nella sede Ortonese dell’azienda TEKNE, una delle realtà leader in Italia che progetta e sviluppa veicoli industriali, speciali e militari e sistemi elettronici per automotive, difesa e sicurezza, un Protocollo d’Intesa che vede l’attivazione di un partenariato con l’Istituto Professionale Marconi e l’Ente di Formazione CNOS Fap di Ortona.

Il sodalizio, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Angela Potenza e dalla TEKNE, ha avuto il coordinamento del Prof. Luigi Polidoro, ed ha come obiettivo l’attivazione di un corso professionalizzante da cento ore dedicato all’Operatore della carpenteria metallica, una ulteriore specializzazione per tecnici che intervengono su macchinari e prodotti metallici e che si occupano del montaggio di elementi e componenti meccanici di macchine, macchinari e prodotti metallici, nel rispetto degli standard di qualità e degli obiettivi di produzione.

Punto di forza del progetto è la disponibilità del personale TEKNE, sia tecnico che manageriale, che, nella sede dell’Ente di Formazione Cnos e con le dotazioni tecnologiche ed attrezzature disponibili nei laboratori attrezzati delle due Istituzioni coinvolte, condurranno attività di formazione pratica, concreta, dedicata al controllo numerico e saldatura contribuendo alla concretizzazione di un percorso professionalizzante degli allievi del V anno dell’IPSIA Marconi, affinché sia agevolato l'inserimento nel mondo della lavoro.

“L’azione formativa messa in atto rappresenta un importante risultato dell’Istituto Marconi. Agire in sinergia con un’Azienda del tenore della TEKNE, un’eccellenza Nazionale sia per il settore elettronico che Meccanico ed Automotive, è estremamente motivante per i nostri allievi e di stimolo per noi docenti” dichiara il Prof. Polidoro,

“Il progetto ci consente di avvicinare il profilo professionale dei nostri allievi a ciò che il territorio chiede, formando delle figure più coerenti e con maggiore consapevolezza della realtà operativa industriale”.

"Un'azienda sana deve crescere in maniera armonica con il territorio e riteniamo che offrire opportunità formative a questi giovani studenti, faccia parte del percorso di attenzione che un'industria, che voglia cogliere profondamente il senso etico di fare impresa, non deve mai disattendere" afferma la dottoressa Antonella D'Arrezzo, Direttore della Tekne,"Siamo convinti che il regalo più grande che si possa offrire ai giovani del nostro territorio sia facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e che l'impegno di imprese e istituzioni scolastiche possa rappresentare una combinazione vincente per le prossime grandi sfide del Paese"