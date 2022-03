ORTONA, LA “PICCOLA STALINGRADO D’ITALIA”, AL FIANCO DELL’UCRAINA

La Consulta Giovanile del Comune di Ortona, assieme ad un comitato spontaneo di cittadini ortonesi e l'amministrazione comunale, organizza un “Presidio per la Pace” sabato 05/03/2022 dalle ore 17,00 alle ore 19,30 in Piazza della Repubblica per manifestare a favore della pace in Ucraina e a supporto della popolazione locale, per una rapida cessazione delle attività belliche.

Consulta Giovanile del Comune di Ortona in collaborazione con l’Associazione “APS Bethel” raccoglie viveri a lunga conservazione e beni di prima necessità da destinare ai profughi ucraini e si sta adoperando per trovare una collocazione idonea per ospitare i rifugiati in arrivo dall’Ucraina.

“ La collaborazione di ogni cittadino e ogni cittadina di Ortona, Città Medaglia d’Oro al Valor Civile, è preziosa, - precisano gli organizzatori e pertanto “ auspicano una sentita partecipazione al “Presidio per la Pace “ ed una fattiva disponibilità a sostenere la raccolta di beni di prima necessità per i profughi ucraini che si terrà presso la sede della Consulta Giovanile in via Zara s.n.c. da martedì 01/03/2022 a sabato 05/03/2022: martedì/mercoledì/giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,30 ,venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e sabato dalle 9,00 alle 13,00 nella sede della Consulta e dalle 16,30 presso il presidio in Piazza della Repubblica. “ ricordando che “ OGNI AIUTO E’ VITALE PER UNA POPOLAZIONE IN GUERRA, FAI LA TUA PARTE! “

Per qualsiasi informazione contattare: 342.8877862 (Roberta D’Introno ,Presidente Consulta) o 340.7196898 (Lorenzo Gatta, Vicepresidente Consulta).