BANDI COMUNALI

Il Comune di Ortona ha pubblicato due bandi pubblici che interessano i servizi e le attività in campo sociale e turistico.

Il primo avviso riguarda l'erogazione degli assegni di disabilità gravissima relativi al Fondo nazionale per la non autosufficienza assegnati al Comune di Ortona quale ente capofila dell'Ads n.10 "Ortonese". L'assegno è un beneficio economico per la cura e l'autonomia, finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità assistenziale alla persona in condizione di disabilità gravissima e a garantire la permanenza nel proprio contesto abitativo, sociale e affettivo. Gli sportelli del segretariato sociale dell'ente d'ambito sono attivi per qualsiasi informazione e come supporto per la compilazione delle domande che dovranno essere presentate entro il 18 marzo tramite posta certificata, la sezione Istanze – on line del sito comunale o tramite l'ufficio protocollo dei comuni di residenza.

Il secondo avviso riguarda l'assegnazione delle concessioni demaniali stagionali per la durata di quattro mesi dal 1° giugno al 30 settembre, individuate sul litorale a nord della costa ortonese. In particolare le concessioni sono tre per la posa numerica di ombrellone individuate nell'area a nord della costa e nei pressi del fiume Arielli dedicata come spiaggia per cani.

La documentazione e le informazioni relative al bando sono pubblicate sul sito del Comune di Ortona nella sezione avvisi e le domande dovranno essere presentate entro le ore 10 di lunedì 7 marzo.