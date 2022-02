Brutta battuta d'arresto per il Victoria Cross Ortona

Vacri 5

Victoria Cross Ortona 1

Formazione:

DOGHIERI PACACCIO D'ALESSANDRO F. GUEYE SCARINCI SERRA ( 80° MACCARONE ) DI MUZIO ( 75° GIANSANTE ) PONCE ( 50° ALTOBELLI ) HAMZA ( 63° SALINI ) CANTOLI DE LUCA ( 70° D'ALESSANDRO D. )

Su un campo piccolo e difficile come quello di Vacri arriva una sonora sconfitta per la squadra di Mister Palmieri.

Un'espulsione dopo poco più di mezz'ora ha indirizzato la gara a favore dei locali, fino a quel momento bella partita e molto equilibrata.

Dopo un quarto d'ora, Scarinci su punizione prende il palo pieno.

Passano due minuti e il Vacri in mischia passa in vantaggio.

Al 27° il raddoppio arriva in fotocopia.

La squadra non si abbatte e al 31°, su un calcio di punizione calciato perfettamente da Ponce, De Luca accorcia le distanze.

Al 33° l'episodio che cambia la partita, un lancio lungo per l'attaccante di casa che si invola in posizione molto dubbia con Scarinci che lo atterra fuori area, rosso diretto!

Gli ultimi dieci minuti del primo tempo si chiudono addirittura con noi a fare la partita.

Al 52°, ancora su una palla inattiva ( il tecnico ortonese dovrà lavorare molto su questa fase ) arriva il terzo goal del Vacri che chiude virtualmente la contesa.

Al 68° e all'85° in contropiede arrivano altri due goal che mandano in archivio una partita con il rammarico di non avercela giocata undici contro undici per tutti i novanta minuti.

I ragazzi non devono abbattersi e sabato, al Comunale di Ortona, hanno subito la possibilità di rifarsi affrontando, in un altro bellissimo incontro, il forte Tre Ville.