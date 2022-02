Tre milioni di euro per interventi sul settore viario dei porti di Ortona e Vasto

"In arrivo un milione di euro per il miglioramento dell’accessibilità viaria attraverso la realizzazione di una rotatoria di raccordo tra la Strada Statale 16, la Strada Provinciale 170 e la viabilità della zona industriale di collegamento con il porto di Vasto e ulteriori due milioni di euro per il collegamento con il porto di Ortona ed il potenziamento delle infrastrutture di collegamento annesse". Lo annuncia il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che specifica che si tratta di finanziamenti relativi ad interventi infrastrutturali inserite nell’ambito dei Piani strategici di sviluppo delle ZES (Zone economiche speciali).

"Tali interventi di riqualificazione dei porti e di miglioramento dei collegamenti - prosegue e conclude Menna - consentiranno di rendere il nostro territorio commercialmente più moderno e competitivo e daranno un contributo importante alla crescita economica e allo sviluppo dello stesso".