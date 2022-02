La Sieco sbanca Siena imponendosi per tre set a uno

Era una partita da vincere e così è stato. La Sieco Impavida Ortona stringe i denti e conquista tre punti importantissimi che la rilanciano definitivamente per la lotta alla salvezza. Gli impavidi entrano in campo contratti, la paura di sbagliare è così tanta che alla fine, proprio come una profezia auto avverante, Siena prende il sopravvento. Il muro dei toscani sembra insuperabile mentre quello degli abruzzesi è impalpabile, nullo. La batosta iniziale, però, rompe l'incantesimo e la Sieco torna a macinare gioco. Ferrato distribuisce palloni a destra e manca armando tutti indistintamente. Il muro di Siena perde riferimenti ed efficacia e così la Sieco apre una voragine tra lei e gli avversari. Chissà a quanti tifosi ortonesi saranno venuti i capelli bianchi quando nel secondo parziale i ragazzi di Coach Lanci subiscono un ritorno dei padroni di casa che con un parziale di otto a zero riaprono clamorosamente i giochi. La Sieco di qualche mese fa avrebbe mollato baracca e burattini e invece i bianco-azzurri serrano le fila e con un guizzo riescono a portare in cascina il set. Evidentemente questa "fase no" ha fatto scattare tutti gli allarmi perché la Sieco non ha più commesso errori. De Paola (prezioso anche in fase di ricezione), Pessoa e Bulfon pungono dai nove metri. Fabi sale in cattedra con quattordici punti e sei muri, Capitan Elia invece si ferma a "soli" sette punti, con due muri e un ace. Fusco cresce fino a raggiungere il 74% di ricezione positiva. Siena prova a rimanere in partita e si affida alle bordate del suo opposto Onwuelo che però da solo non riuscirà a salvare i suoi dalla capitolazione. La Sieco conquista dunque tre punti importantissimi ed accorcia le distanze dalle dirette concorrenti alla salvezza. Tanto però deve ancora succedere dato che il Covid ha bloccato tante gare e, sebbene la Sieco occupi attualmente il terzultimo posto in classifica, ha disputato più partite rispetto alle altre squadre. La Serie A2 Credem Banca si fermerà per dar spazio alle finali di Del Monte Coppa Italia e la Sieco incontrerà domenica 20 febbraio alle ore 18.00 la Cave Del Sole di Lagonegro.

IN SINTESI

Brutto avvio di gara per Ortona, che risulta impreciso negli attacchi che vanno in sofferenza anche contro un muro avversario coriaceo che quando non blocca, smorza. Emma Villas più brava nella fase difensiva che permette spesso una ricostruzione che sarà poi letale per gli ortonesi. Tutto il contrario per Ortona, che in questo primo set non riesce a registrare bene il muro e la conseguenza è il "campo aperto" lasciato agli avversari.

La Sieco parte meglio nel secondo parziale con una buona striscia al servizio che impensierisce Siena che si trova a dover rincorrere gli ospiti. Continua tuttavia il suo lavoro sporco il muro senese mentre fatica ad entrare in partita quello degli ortonesi. Nonostante questo, però, cresce però la fase difensiva e le bocche da Fuoco di Ortona riescono a sfruttare il mani/fuori per guadagnare un vantaggio che saranno in grado di gestire alla lunga. Siena che compie un vero e proprio miracolo sportivo e riesce a rifilare alla Sieco un parziale di otto a zero che trascina il parziale ai vantaggi.

Buona anche la partenza nel terzo set, per una Sieco trascinata da Pessoa che con il suo servizio potente mette in seria difficoltà la ricezione dei padroni di casa. Bravi i ragazzi di Nunzio Lanci in questo avvio a gestire bene il contrattacco. Il set si trascina punto a punto fino alla sua parte finale. Un colpo di coda arriva da Ortona che termina così come aveva cominciato, con un Pessoa letale dai nove metri e in pipe.

La Sieco trova un vantaggio anche nel quarto set che comincia a macinare gioco anche a muro con la coppia Fabi/Elia ispirata in questo fondamentale. I padroni di casa però tengono botta e si fanno subito sotto grazie a qualche disattenzione in fase difensiva dei ragazzi di Coach Lanci. Ma il muro di Ortona è ormai entrato in partita, aumentano le occasioni di contrattacco per gli adriatici, che sono magnificamente sfruttate da Pessoa e De Paola. Crescono anche gli errori al servizio dei padroni di casa e la Sieco viaggia tranquilla verso il tre punti.

IL FILM DELLA GARA

Primo Set. I senesi scendono in campo con Pinelli palleggiatore e Onwuelo opposto. La coppia dei centrali è formata da Rossi e Mattei mentre schiacciatori di banda saranno Panciocco e Parodi. Sorgente Libero.

Nunzio Lanci ripropone il sestetto che ha conquistato tre punti contro Porto Viro, ossia Ferrato in cabina di regia e Bulfon opposto. Capitan Elia e Fabi al centro e la coppia Pessoa/De Paola schiacciatori. Libero Fusco.

La prima palla del set è tra le mani di De Paola, della Sieco. Il primo punto però è di Siena, con Panciocco. Subito il muro di Siena che mura il primo attacco di Pessoa 2-0. Passa poi lo stesso Pessoa al secondo tentativo 2-1. Bulfon subisce il muro di Siena 5-2. Buona la ricostruzione dei padroni di casa e sul 6-2, Nunzio Lanci chiama tempo. Bulfon trova finalmente in cambio palla 6-3. Ace sporco per Pessoa 6-4. Schiaccia forte in diagonale De Paola 8-5. Fischiata invasione a De Paola 10-5. Ace per Onwuelo 11-5. Onwuelo tira forte 13-7. Ancora un muro e nuovo time - out per la Sieco. Sbaglia De Paola dai nove metri 14-7. Panciocco spedisce fuori una piazzata 16-11. Va fuori l'attacco di Mattei 16-13. De Paola cerca il tocco del muro senese che però non si fa ingannare, la palla vola fuori 19-14. Ace per Mattei 20-14. Iannacone tira forte senza che il muro possa opporsi 22-16. Il primo muro degli ortonesi finisce fuori 23-17. Onwuelo chiude con una gran botta ed il set si chiude 25-18

Secondo Set. I padroni di casa vanno al servizio con Rossi. Anche in questo caso il muro arriva a fermare Bulfon ma l'attacco è troppo forte e la palla rimbalza fuori 0-1. Ace di Elia 0-2. Il primo punto per i padroni di casa arriva con il muro su Pessoa 1-2. Mani fuori di Pessoa sul muro di Siena 2-4. Il video-check fa cambiare decisone all'arbitro la palla di Panciocco era fuori 2-6. Ancora Bulfon che elude il muro di Panciocco 2-7. Bravo Fabi con il suo primo tempo 3-8. Ace di Onwuelo 5-8. La parallela di Panciocco elude il muro di Ortona 7-11. Riesce la ricostruzione ad Ortona, questa volta finalizzato da Bulfon 7-13. Elia sbaglia il servizio 7-13. Mattei attacca fuori 8-15. Ferrato serve un buon primo tempo a Fabi 9-16. Bulfon trova un tocco preciso a fondo campo 9-17. Sulla rete il servizio di Onwuelo 11-19. Lo imita poco dopo anche Bulfon 12-19. Muro di Fabi 13-22. Va decisamente fuori l'attacco di Pessoa 15-22. Invasione di Pessoa 17-22. Onwuelo trascina i suoi 18-22. Ancora Onwuelo 21-22. Bulfon trova il colpo del 21-23, ma Siena compie il miracolo di riaprire il set con un incredibile parziale di 8-0. Bulfon tira fuori 23-23. Fuori il muro di Ortona 24-24. Non c'è tocco del muro e Ortona riesce a portare a casa con troppe tribolazioni un set che sembrava già in fresco da tempo 25-27.

Terzo Set. Ortona parte con l'ace di De Paola 0-1. Sbaglia però al secondo tentativo 1-1. Ferrato sbaglia il servizio 3-3. Bravo Pessoa ad avere buon gioco in Pipe 3-5. Murato Parodi dalla coppia Fabi/Bulfon 3-7. Bloch-Out di Onwuelo 4-7. Bulfon impatta sul muro di Parodi 7-8. La frustata di De Paola passa sopra al muro di Panciocco 8-10. Ace di De Paola 8-11. Elia ferma Onwuelo a muro 8-12. De Paola questa volta sbaglia il servizio 9-12. Bravissimo Pessoa con la sua piazzata in zona cinque 10-14. Fabi tocca la palla a muro 12-14. Ace di Pessoa 12-16. Ace fortunoso di Mattei. La palla tocca la rete e cade sul campo ortonese 15-16. Fuori il servizio di Bulfon 17-18. Per fortuna degli abruzzesi, poco dopo anche Parodi sbaglia il suo turno dai nove metri 17-19. Fusco sbaglia la ricezione e regala il pareggio a Siena 19-19. Rossi sbaglia il servizio 19-20. Bravo Fabi a tirare a fondo campo 20-21. Bulfon murato 21-21. Pessoa tira la sua solita sassata ed è Ace 21-23. Ancora Pessoa, ma questa volta in pipe 21-24. Onwuelo tira una bomba in diagonale 22-24. Fuori la diagonale di De Paola 23-24. È Fabi a chiudere il set 23-25.

Quarto Set. Onwuelo serve per Siena ma il primo punto è di Pessoa, in pallonetto. Lo stesso Pessoa trova il tocco del muro sullo 0-2. Iannacone spara fuori 0-3. Parodi trova un buon diagonale il fase di ricostruzione 1-3. Panciocco sbaglia il servizio 1-4. Onwuelo murato da Fabi 2-5. Pessoa sbaglia il suo servizio 3-5. Ottimo muro di Fabi 6-3. Elia ferma Mattei con un muro preciso 4-8. Non riesce il pallonetto di De Paola 6-8. Onwuelo accorcia ulteriormente 7-8. Ottimo il colpo di prima intenzione di Ferrato 7-9. Ace di Onwuelo, i conti tornano in parità 9-9. Bulfon trova il mani fuori 11-9. Onwuelo spara fuori, non c'è tocco a muro 10-12. Panciocco murato da Bulfon 10-13. Bulfon riesce a mantenere due punti di vantaggio 12-14. Ace di Pessoa che trova un lungolinea prezioso 12-15. La Sieco ricostruisce e De Paola trova punto 12-16. Panciocco scardina il muro di Ferrato 13-16. Brutto il servizio di Mattei, punto regalato alla Sieco 16-19. Fuori anche il servizio di Onwuelo 17-20. Muro di Fabi su Ottaviani 16-21. Ancora un muro di Ortona, questa volta ai danni di Onwuelo 16-22. Pessoa prima difende e poi attacca 16-23. Onwuelo stavolta va a segno 17-23. Ace per Ottaviani 18-23. Ancora Onwuelo 19-23 e time-out chiesto da Lanci. Panciocco in affanno tira fuori la palla 19-24. Fuori l'attacco al centro di Siena e la Sieco trova un'importantissima vittoria 19-25.

Nunzio Lanci: «Un primo set da dimenticare. Siamo stati troppo nervosi e poco incisivi. Tutto il contrario di quello che abbiamo dimostrato di essere nelle ultime gare. Poi siamo stati bravi a ribaltare la situazione, dando continuità al nostro gioco. Abbiamo aggredito Siena che ha cominciato a commettere qualche errore di troppo. Sono tre punti importantissimi perché arrivano contro una diretta concorrente e perché danno entusiasmo e tanto morale. La squadra ha la consapevolezza che l'obiettivo finale è alla sua portata. La cosa che mi rende felice è che nonostante i soli due punti conquistati nel girone di andata adesso siamo li a giocarci la salvezza contro ogni pronostico e nonostante in molti ci davano già per spacciati. Stiamo dimostrando a tutti che Ortona non molla e ci crede fino a quando non sarà caduta a terra l'ultima palla».

Tommaso Fabi: «Una gara che definirei "pazzesca". Sentivamo molto questo scontro. L'abbiamo preparato con cura e alla fine abbiamo avuto ragione e conquistato i tre punti pieni. Finalmente il gioco di Ortona sta uscendo fuori. Un gioco fatto di sacrificio, coperture e contrattacchi contro chiunque. Stiamo cominciando a giocare anche con il cuore, cosa che forse ci è mancata nella prima parte del campionato. Oggi sono contento del mio apporto per la squadra, ci tenevo tanto a far bene dopo l'infortunio al gomito. Finalmente sono riuscito ad esprimere il mio potenziale come avrei sempre voluto. L'intesa con Ferrato è ottima sia dentro che fuori dal campo e non può far altro che migliorare ulteriormente. È vero, siamo stati bravi a battere una squadra fortissima come Siena, ma non dobbiamo commettere l'errore di sentirci arrivati. Dobbiamo ancora lavorare tanto per continuare a migliorarci. Una vittoria di squadra bravi tutti».

Emma Villas Aubay Siena - Sieco Service Ortona 1-3 (25/18 - 25/27 - 23/25 - 19/25)

Emma Villas Aubay Siena: Pinelli 1, Tupone (L), Parodi 9, Sorgente (L) 86% POS - 45% PERF, Ciulli , Panciocco 7, Ottaviani 2, Mattei 14, Onwuelo 26, Rossi 10, Kuznetsov, Agrusti n.e., Iannacone.

Sieco Service Impavida Ortona: Fabi 14, Pessoa 20, Benedicendi, Di Silvestre n.e, De Paola 13, Fusco (L) 74% POS – 26% PERF, Santangelo n.e., Del Fra, Bulfon 17, Molinari n.e, Elia 7, Cappelletti, Ferrato 1.

Durata Gara: 1h 57'

Durata Set: 27' / 33' / 28' / 28'

Muri Punto: Siena 9 - Ortona 10

Aces: Siena 7 - Ortona 6

Errori Al Servizio: Siena 11- Ortona 10

Percentuali Attacco: Siena 43% – Ortona 48%

Percentuali Ricezione: Siena 66% POS. / 42% PERF. – Ortona Siena - Ortona 63% POS. / 23% PERF

Arbitri: Maurizio Merli (Terni), Serena Salvati (Roma)

Prossima Gara: 20 febbraio, ore 18.00. Sieco Ortona - Cave Del Sole Lagonegro