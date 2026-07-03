Confcommercio Chieti: Luca Ferrari nominato referente per il territorio di Guardiagrele

Il consigliere provinciale di Confcommercio Chieti, Luca Ferrari, Ã¨ stato nominato referente dell'associazione per il territorio di Guardiagrele.

L'incarico gli affida il compito di rappresentare le istanze delle imprese locali e di consolidare il rapporto tra gli operatori economici della cittÃ e l'organizzazione provinciale.

Maestro orafo e titolare, insieme al padre Giuseppe, della storica gioielleria di famiglia situata in Corso Roma, Ferrari rappresenta una delle attivitÃ commerciali piÃ¹ significative di Guardiagrele, da sempre sinonimo di tradizione, artigianalitÃ e professionalitÃ .

Â«La nomina di Luca Ferrari rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della presenza di Confcommercio sul territorio â€“ dichiara la presidente provinciale di Confcommercio Chieti, Marisa Tiberio â€“. Guardiagrele Ã¨ una realtÃ di straordinaria importanza per il commercio, l'artigianato e il turismo, un autentico fiore all'occhiello della nostra provincia. Siamo certi che Luca, grazie alla profonda conoscenza del territorio, saprÃ svolgere questo incarico con competenza, passione e spirito di servizio, diventando un punto di riferimento per gli associati e per tutto il tessuto imprenditoriale cittadinoÂ».

Nel suo nuovo ruolo, Ferrari sarÃ il referente di Confcommercio a Guardiagrele, favorendo il dialogo tra imprese, istituzioni e associazione, con l'obiettivo di raccogliere le esigenze del territorio e promuovere iniziative a sostegno del commercio locale.

Â«Ringrazio la presidente Marisa Tiberio e il Consiglio provinciale di Confcommercio Chieti per la fiducia che hanno voluto accordarmi â€“ afferma Luca Ferrari â€“. Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilitÃ e con la volontÃ di mettermi a disposizione dei colleghi commercianti guardiesi e dell'Amministrazione comunale, sia per contribuire alla soluzione delle criticitÃ che potranno emergere, sia per rafforzare il ruolo del commercio di vicinato quale motore della vita economica e sociale della nostra cittÃ Â».

La nomina si inserisce nel percorso di consolidamento della rete territoriale di Confcommercio Chieti, con l'obiettivo di garantire una presenza sempre piÃ¹ capillare e un dialogo costante con le imprese, valorizzando le specificitÃ e le potenzialitÃ dei singoli territori.