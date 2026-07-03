"Libera": la forza della rete per contrastare la violenza di genere. L'incontro a Lanciano

Si Ã¨ svolto il 30 giugno, al Polo Museale Santo Spirito di Lanciano, l'incontro "LIBERA â€“ Violenze fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche sulle donne e poi...", promosso dal Coordinamento Donne FIM CISL Abruzzo Molise, con il patrocinio del Comune di Lanciano.

L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, mondo sindacale, imprese e cittadinanza, sui temi della prevenzione della violenza di genere, della paritÃ e della cultura del rispetto nei luoghi di lavoro e nella societÃ .

I lavori sono stati coordinati da Arianna Malandra, Coordinatrice del Coordinamento Donne FIM CISL Abruzzo Molise, che ha aperto il confronto sottolineando il valore del lavoro di rete e dell'impegno sindacale nella costruzione di contesti lavorativi inclusivi e rispettosi della dignitÃ delle persone.

Tra gli interventi istituzionali, Rosa Pestilli, Presidente della Commissione Pari OpportunitÃ della Regione Abruzzo, ha ribadito l'importanza della collaborazione tra istituzioni e territorio per rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Cinzia Amoroso, Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Lanciano, ha evidenziato il ruolo fondamentale degli enti locali nella promozione di percorsi di sostegno e sensibilizzazione.

Di particolare rilievo l'intervento del Dott. Marco Mari, Responsabile HR e Relazioni Industriali di Hydro Italia, che ha richiamato il ruolo delle imprese nella promozione della paritÃ di genere e nella prevenzione di ogni forma di discriminazione e violenza nei luoghi di lavoro.

L'incontro Ã¨ stato arricchito dalla testimonianza di Alice Chessa, che ha presentato la "Guida pratica verso la libertÃ ", uno strumento di informazione e orientamento pensato per sostenere le donne nel riconoscimento dei diritti, nell'accesso ai servizi e nei percorsi di uscita dalla violenza.

Il suo contributo ha rappresentato un momento di particolare valore umano e civile.

Con competenza e chiarezza, ha ribadito l'importanza della conoscenza e della consapevolezza come strumenti fondamentali di libertÃ e autodeterminazione. La FIM CISL Abruzzo Molise esprime apprezzamento per il suo impegno costante nella diffusione della cultura del rispetto e della prevenzione.

Il successo dell'iniziativa Ã¨ il risultato di un lavoro costruito nel tempo, frutto della collaborazione tra tutti i territori dell'Abruzzo e del Molise e dell'impegno condiviso delle strutture territoriali della FIM CISL.

La capacitÃ di fare rete tra esperienze, competenze e responsabilitÃ diverse ha permesso di dare vita a un evento di alto profilo, dimostrando come solo l'intersezione tra territori e soggetti sociali possa generare risposte concrete ed efficaci contro la violenza di genere.