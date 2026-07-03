Notturna Pennese e Toccolana, al top il circuito Corrilabruzzo

A cura dell’Amatori Podisti Pennesi, si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e partecipanti la Notturna Pennese facente parte del Corrilabruzzo UISP e di altri circuiti regionali.

Giunta alla 41ª edizione, la manifestazione si è conferma tra gli eventi podistici di punta dell’inizio dell’estate podistica abruzzese. Nonostante il gran caldo, il richiamo della corsa e l’opportunità di correrla nel centro storico pennese hanno spinto in tanti a partecipare.

Il programma prevedeva la gara competitiva di 9 chilometri, la camminata non competitiva di 3 chilometri e le prove giovanili, valevoli per il 27° Trofeo Giovanile “Città di Penne” che hanno coinvolto le nuove generazioni dell’atletica e non solo.

Nella gara maschile, il gradino più alto del podio è andato a Stefano Massimi dell’Atletica Vomano che ha fermato il cronometro sul tempo di 27’45”, seguito dal compagno di squadra Lorenzo Dell’Orefice. Terzo gradino del podio per Alessio Bisogno della Mistercamp Castelfrentano.

Tra le donne, col tempo finale di 35’45”, successo di Marzia Keller della Purosangue Athletic Club con Alessandra Antico dell’Atletica Runtime e Anna Roberti (Runcard) a completare il podio.

Sabato 5 luglio torna a Tocco da Casauria la Notturna Toccolana che tocca il traguardo della 16ª edizione e anche quest’anno finirà di certo col richiamare un buon numero di partecipanti di tutte le età. Un appuntamento ormai tradizionale che conferma ancora una volta la passione e l’attenzione con cui la Tocco Runner cura l’organizzazione della manifestazione, valida per il circuito Coririlabruzzo UISP e per altri circuiti podistici regionali.

La macchina organizzativa si metterà in movimento già dal primo pomeriggio in piazza Stromei: alle 17:00 verifica iscrizioni, ritiro dei pettorali e consegna del pacco gara. Alle 18:00 prenderanno il via le gare riservate ai giovani sotto i 16 anni, mentre la partenza della gara competitiva di 9,5 chilometri e di quella non competitiva di 4,3 chilometri è in programma per le 20:30.

Le iscrizioni online sono state prorogate fino alle 15:00 di venerdì 3 luglio sulle piattaforme Digital Race con quote di partecipazione di 10 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini.

Oltre alle premiazioni previste per i primi cinque assoluti, le prime cinque società e i primi cinque di ogni categoria, la serata si concluderà con un ricco ristoro finale, che includerà pasta party, birra party e un dj set per animare la notte fino a tardi.

VIDEO NOTTURNA PENNESE

https://www.youtube.com/watch?v=Lh18XxaFUz8 canale UISP Abruzzo Molise TV

https://youtu.be/JENuraWGjWU?si=F0s_tTv0xKJ5nCTu a cura di Massimiliano Monaco