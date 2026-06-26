Confcommercio Chieti punta su Andrea Mangi: sarÃ  il referente per Ortona

Confcommercio Chieti rafforza il proprio radicamento sul territorio con la designazione di Andrea Mangi, imprenditore ortonese e titolare del Lido Acapulco, quale referente dell'associazione per la cittÃ di Ortona.

La scelta Ã¨ stata deliberata all'unanimitÃ nel corso dell'ultimo Consiglio provinciale di Confcommercio Chieti ed Ã¨ stata ufficialmente comunicata durante un incontro tra la presidente provinciale Marisa Tiberio e lo stesso Mangi.

La nomina si inserisce nel percorso di consolidamento della presenza dell'associazione nelle principali realtÃ economiche della provincia, con l'obiettivo di garantire una rappresentanza sempre piÃ¹ efficace e una maggiore vicinanza alle imprese del territorio.

Â«Ortona riveste un ruolo centrale nello sviluppo economico della nostra provincia grazie alla presenza di un tessuto imprenditoriale dinamico e a settori strategici come il commercio, il turismo, i servizi e le attivitÃ legate al porto â€“ afferma la presidente provinciale di Confcommercio Chieti, Marisa Tiberio â€“. Per questo motivo abbiamo individuato in Andrea Mangi una figura capace di interpretare le esigenze degli operatori economici locali e di rafforzare il dialogo tra l'associazione e il mondo delle imprese ortonesi. La sua conoscenza del territorio e la sua esperienza imprenditoriale rappresentano per Confcommercio un valore aggiuntoÂ».

Nel nuovo incarico, Andrea Mangi sarÃ chiamato a svolgere un ruolo di raccordo tra gli associati e gli organismi provinciali dell'associazione, favorendo l'ascolto delle istanze provenienti dal territorio e promuovendo iniziative utili alla crescita associativa e alla valorizzazione del sistema economico locale.

Â«Sono davvero contentissimo ed entusiasta per questa nomina, approvata all'unanimitÃ dal Consiglio provinciale â€“ dichiara Mangi â€“. Ãˆ un segnale di grande rispetto, riconoscimento e soprattutto di fiducia nei miei confronti, che mi onora profondamente. CercherÃ² di essere sempre presente, sia nell'ascolto che nella gestione delle criticitÃ , per tutti gli operatori economici e i cittadini ortonesi che vorranno confrontarsi con Confcommercio. Spero di poter dare un contributo concreto alla cittÃ di Ortona, a Confcommercio e a chiunque abbia bisogno del nostro supportoÂ».

Confcommercio Chieti rivolge ad Andrea Mangi i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, certa che il suo contributo potrÃ rafforzare ulteriormente la presenza e l'azione dell'associazione nella cittÃ di Ortona, coltivando uno spirito costruttivo e di collaborazione anche a sostegno delle iniziative promosse dall'amministrazione comunale.