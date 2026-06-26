Autismo, snellire la burocrazia per i pazienti in trattamento fuori regione Ã¨ l'obiettivo

Superare i vincoli burocratici che rischiano di rallentare lâ€™accesso alle cure in Abruzzo per i pazienti con autismo attualmente in trattamento fuori regione. Ãˆ questo lâ€™impegno emerso dallâ€™incontro tra il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, e la presidente di Asperger Abruzzo, Marie Helene Benedetti.

Al centro del colloquio una specifica questione amministrativa: il rilascio, da parte dei distretti sanitari, di unâ€™attestazione che autorizzi lâ€™inserimento nelle liste dâ€™attesa delle strutture accreditate abruzzesi per gli utenti giÃ presi in carico in altre regioni. Si tratta di un passaggio cruciale per garantire la continuitÃ terapeutica a chi, non trovando inizialmente posto in Abruzzo, si Ã¨ affidato temporaneamente a centri fuori regione in attesa di poter rientrare nel proprio territorio.

Le parole del direttore generale, Mauro Palmieri: Â«Nel giro di qualche giorno ci riuniremo intorno a un tavolo con i direttori dei distretti e i referenti del servizio QualitÃ e della Neuropsichiatria mentre continuano i trattamenti altrove. Da parte della Asl câ€™Ã¨ la massima attenzione alle necessitÃ di questi utenti, verso i quali non sono mai venuti meno il rispetto e la tutela del diritto alla saluteÂ».