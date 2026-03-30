Laboratorio uova di Pasqua ragazzi con disabilità, l'impegno dell'associazione Erga Omnes

Prosegue con entusiasmo e partecipazione il percorso di iniziative sociali promosse dall’associazione Erga Omnes, ormai riconosciuta come un punto di riferimento per le politiche sociali e giovanili del territorio. Presso la sede operativa di via Monte Grappa a Chieti Scalo (ex Centro Sociale San Martino), si è svolto il laboratorio creativo “Le Uova di Pasqua”, inserito nel progetto “Una Chiave”.

L’attività, resa possibile grazie all’impegno e alla passione dei volontari dell’associazione, ha coinvolto ragazzi con disabilità in un’esperienza all’insegna della creatività, della condivisione e dell’inclusione. I partecipanti hanno realizzato colorate e originali uova di Pasqua, trasformando un semplice laboratorio in un momento di relazione autentica e valorizzazione dei talenti individuali.

L’iniziativa rappresenta pienamente lo spirito del volontariato secondo Erga Omnes: esserci concretamente, creare opportunità e costruire spazi aperti a tutti, dove le differenze diventano ricchezza e le barriere vengono superate attraverso il dialogo e la partecipazione.

La sede di via Monte Grappa si conferma così un luogo vivo e dinamico, punto di incontro per esperienze di cittadinanza attiva, dove giovani e adulti collaborano per generare impatto sociale positivo. Erga Omnes si avvale infatti di volontari con competenze in ambito psico-sociale, capaci di accompagnare le attività con professionalità e sensibilità.

“Il volontariato è uno strumento fondamentale di crescita personale e collettiva – dichiara Pasquale Elia, presidente di Erga Omnes, psicologo e formatore –. Attraverso iniziative come questa, promuoviamo inclusione reale e partecipazione attiva, offrendo a tutti la possibilità di sentirsi parte di una comunità. Il nostro impegno è quello di continuare a costruire contesti in cui ogni persona possa esprimere il proprio valore”.

L’associazione è costantemente alla ricerca di nuovi volontari motivati a mettersi in gioco: studenti, neolaureati e professionisti interessati a vivere un’esperienza significativa nel campo sociale e a contribuire concretamente al benessere della comunità.

Erga Omnes rinnova il proprio ringraziamento a tutti coloro che sostengono e condividono la visione di una società più inclusiva, solidale e partecipata.

Per informazioni:

0871-450291 (da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 13)

www.erga-omnes.eu

info@erga-omnes.eu