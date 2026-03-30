"Il Maggio dei Libri" a Ortona, anteprima dâ€™eccezione con il candidato allo Strega Vito Di Battista

La rassegna "Il Maggio dei Libri" torna a Ortona per la sua terza edizione, segnando un traguardo significativo per il panorama culturale locale. Quello che era iniziato come un coraggioso esperimento si Ã¨ trasformato nel tempo in una realtÃ solida e attesa, consolidandosi oggi come un vero e proprio polo d'eccellenza nel cuore della cittÃ .

Il progetto nasce dalla sinergia tra il Cinema Auditorium Zambra, con direzione artistica di Unaltroteatro con Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio, e la Libreria Moderna Fabulinus & Minerva, curata con dedizione da Micaela e Francesco Ortolano.

La grande novitÃ di questa edizione risiede nella volontÃ di rafforzare ulteriormente il legame operativo tra le due realtÃ : le presentazioni si terranno infatti alternativamente presso l'Auditorium Zambra e la Libreria Moderna. Questa scelta strategica mira a sottolineare l'unione d'intenti della rassegna, creando un percorso fluido che attraversa i luoghi della cultura ortonese e offre al pubblico un'esperienza integrata tra lo spazio del palcoscenico e quello del libro.

"Siamo entusiasti di inaugurare questa nuova edizione che vede la letteratura protagonista assoluta - dichiarano gli organizzatori. - Il nostro obiettivo Ã¨ creare uno spazio di dialogo dove le storie prendono vita, offrendo al pubblico occasioni di incontro profondo con autori di rilievo. Questa anteprima Ã¨ solo l'inizio di un percorso che celebrerÃ la bellezza della parola scritta in tutte le sue forme".

A precedere l'intenso cartellone ufficiale, la rassegna propone una grandissima anteprima di assoluto prestigio fissata per mercoledÃ¬ 1 aprile alle ore 18:00, presso la sede della Libreria Moderna in Corso Vittorio Emanuele II, 133. L'evento inaugurale vedrÃ protagonista il romanzo "Dove cadono le comete" (Feltrinelli) di Vito Di Battista, opera di straordinaria forza narrativa proposta al Premio Strega da Maria Ida Gaeta. L'incontro, moderato da Alessandra Renzetti, rappresenta un'apertura di altissimo profilo: il lavoro di Di Battista Ã¨ un'opera magnetica che indaga il destino e le assenze, confermandosi come una delle voci piÃ¹ originali e profonde della narrativa contemporanea, capace di riscuotere unanime consenso dalla critica nazionale.

Questa eccezionale anteprima fa da apripista a un calendario che, dal 24 aprile al 9 giugno, porterÃ a Ortona autori di spicco del panorama letterario italiano. Tra i grandi nomi giÃ confermati figurano Kristine Maria Rapino e Valentina Di Ludovico, quest'ultima reduce dal prestigioso successo al Premio Nabokov, dove Ã¨ salita sul podio dei vincitori, a testimonianza dell'altissima qualitÃ della proposta editoriale di questa edizione.

L'ingresso all'incontro del primo aprile Ã¨ libero e gratuito e prevede un calice di vino della cantina Cataldi Madonna offerto ai partecipanti. Per quanto riguarda gli appuntamenti che si terranno presso l'Auditorium Zambra, sarÃ inoltre possibile prenotare l'aperitivo di CantinÃ rivolgendosi ai medesimi contatti dell'organizzazione.

Per ulteriori informazioni sulla rassegna e per conoscere il programma dettagliato, il pubblico puÃ² contattare gli organizzatori tramite WhatsApp ai numeri 3755678433 o 3280883295.