Milan Club Lanciano, donazione ai reparti di Pediatria e Onco-Ematologia Pediatrica di Pescara

Il Milan Club di Lanciano - in collaborazione con: Spazio Conad di Lanciano, Studio Legale Avv. TROILO di Casoli, Studio Legale Di Croce-Mariano di Lanciano, Caffè Noir di Torino di Sangro, Belvedere Caffè- Lounge Bar di Paglieta, Alessandro e Beatrice-Compagnia della Bellezza di Lanciano, Milan Club - Casalanguida, Milan Club “Marco Van Basten” - Avezzano, Milan Club “28 maggio 2003” - Torre dei Passeri, A.C.L.I. - Atessa, Ass. Vigili del Fuoco in congedo-Volontariato di Protezione Civile Città di Lanciano, Associazione Nazionale Alpini “Maurizio Rosato” - Sez. Abruzzi di Lanciano, L’Arcobaleno di Atessa, Farmacia del Verde di Lanciano, Pizzeria “MALU’” di Lanciano - dopo aver donato alcune attrezzature ospedaliere e doni natalizi al Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Renzetti” di Lanciano, hanno donato anche delle apparecchiature mediche (tra cui un monitor multiparametrico con carrello e una bilancia elettronica con altimetro) senza tralasciare pensierini natalizi ai piccoli degenti ricoverati presso i reparti di Pediatria e Onco-Ematologia Pediatrica del Presidio Ospedaliero ‘Santo Spirito’ di Pescara.

“Un ennesimo semplice gesto di solidarietà che fa la differenza in questo periodo storico e che grazie alla sensibilità dei partecipanti e sponsor, compreso i suoi 180 soci, abbiamo potuto realizzare queste donazioni”.

Queste le parole pronunciate dal presidente da ormai 5 anni del Milan Club di Lanciano Alessia Coccia, club con sede presente a Lanciano dal 2010 in Piazza del Malvò.

La scelta della donazione è ricaduta anche in favore dei reparti citati, in considerazione che erano sprovvisti di alcuni dispositivi medici che possono contribuire alla cura dei piccoli. Quindi il mattino del 18 dicembre è stato donato un monitor Multi-parametrico con carrello e una bilancia elettronica digitale e alcuni pensierini per i piccoli pazienti ricoverati.