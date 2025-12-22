Trattori e mercato contadino a Chieti per la Giornata del Ringraziamento di Coldiretti

Grande curiosità a Chieti per la benedizione dei mezzi agricoli presenti lungo Corso Marrucino e per il mercato contadino in piazza San Giustino con le eccellenze in vendita fino a sera e l'inaugurazione della nuova sede della federazione provinciale.

Una giornata indimenticabile per il centro storico del capoluogo di provincia, dove per la prima volta è stata festeggiata da Coldiretti Chieti la Giornata provinciale del Ringraziamento.

La Giornata del Ringraziamento – spiega Coldiretti - è una tradizione che, inaugurata dalla Confederazione nazionale Coltivatori diretti nel 1951, venne in seguito mutuata dalla Conferenza episcopale italiana per essere inserita nel calendario liturgico. Nacque, per intuizione del presidente di Coldiretti Paolo Bonomi, per ribadire l’ispirazione dell’organizzazione professionale alla dottrina sociale cristiana e per ringraziare il Signore del raccolto concesso. Un rito antico che non perde mai il suo fascino e che, in alcuni paesi con tradizione agricola, è diventata una tradizione che richiama centinaia di visitatori”.

Un significativo momento di unione tra il mondo rurale e la città iniziato con l’arrivo dei mezzi agricoli lungo il corso e l’allestimento del mercato di Campagna Amica di fronte alla Cattedrale. Particolarmente sentita la Santa Messa celebrata nella Chiesa di San Giustino dall’Arcivescovo Monsignor Bruno Forte e, al termine della celebrazione, la tradizionale benedizione degli agricoltori e dei loro trattori posizionati lungo l’ultima parte di Corso Marrucino, da piazza Valignani fino al civico 36, dove è stata inaugurata la nuova sede di Coldiretti Chieti alla presenza del sindaco Diego Ferrara, del direttore regionale di Coldiretti Marino Pilati, del presidente Pietropaolo Martinelli e del capo area organizzazione di Coldiretti nazionale Sara Paraluppi, oltre a numerose autorità politiche e istituzionali.

Il presidente provinciale Pier Carmine Tilli ha sottolineato il valore simbolico della giornata: "Abbiamo celebrato un rito storico e tradizionale ma abbiamo guardato anche avanti con l'apertura del nuovo ufficio – ha detto Tilli - L'agricoltura è una risorsa vitale che va tutelata, e la presenza di così tante persone oggi a Chieti è il segno che la comunità riconosce il ruolo essenziale dei nostri agricoltori". Il Direttore Domenico Bosco ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'evento. "La nuova sede è per noi un investimento concreto sul futuro dell'agricoltura teatina – ha detto Bosco - Sarà un moderno punto di riferimento, non solo per offrire assistenza e servizi ai nostri associati, ma anche per dialogare in modo più diretto con la città e promuovere i valori della filiera corta e la qualità inimitabile del made in Abruzzo".

La giornata si è conclusa in un clima festoso con l’agri-buffet in Piazza San Giustino a base di sagne e fagioli e porchetta, confermando il legame indissolubile tra il cibo di qualità e il lavoro in campagna.