L'Associazione Asperger Abruzzo " Applicare PEI e PDP - documenti chiave per l'inclusione scolastica "

L'Associazione Asperger Abruzzo ha lanciato un appello a tutte le istituzioni scolastiche affinché applichino scrupolosamente il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano Didattico Personalizzato (PDP), strumenti indispensabili per garantire l'inclusione e il diritto allo studio degli studenti con disabilità o Bisogni Educativi Speciali (BES).

L'associazione ha espresso preoccupazione per la mancata applicazione di questi documenti da parte di alcuni docenti in alcune scuole, “ una situazione che mette a rischio il percorso scolastico e il benessere di molti studenti ”. Nel suo comunicato, l'Associazione Asperger Abruzzo sottolinea l'importanza cruciale di PEI e PDP, strumenti legali vincolanti che tutelano il diritto all'istruzione e all'inclusione.

Cosa Sono PEI e PDP? PEI (Piano Educativo Individualizzato): È un documento obbligatorio per gli alunni con disabilità certificata, sancito dalla Legge 104/92. Esso definisce gli obiettivi educativi, gli strumenti compensativi e le misure dispensative necessarie per garantire un percorso scolastico adeguato e inclusivo. Viene elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO) e, per legge, deve essere letto, firmato e applicato da tutti i docenti dell'alunno. I genitori hanno il diritto di partecipare attivamente alla stesura del PEI e di richiederne chiarimenti. Linee guida ministeriali per il PEI: https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/ PDP (Piano Didattico Personalizzato): È un documento che riguarda non solo gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), come stabilito dalla Legge 170/2010, ma anche tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), secondo la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012. I BES comprendono tre grandi categorie: studenti con disabilità (che hanno un PEI), studenti con disturbi evolutivi specifici (come DSA, ADHD, disturbi del linguaggio, funzionamento intellettivo limite) e studenti con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale. Per questi ultimi, il Consiglio di Classe può decidere di attivare un PDP per garantire il supporto necessario. Inoltre, in situazioni di disagio, anche di natura psicologica o legata a difficoltà temporanee, il PDP può essere redatto anche in assenza di una diagnosi clinica. Questo strumento permette di fornire agli studenti i giusti supporti per affrontare il percorso scolastico in modo sereno ed equo. Per legge, deve essere letto, firmato e applicato da tutti i docenti dell'alunno. Questo documento stabilisce le strategie didattiche personalizzate e gli strumenti compensativi e dispensativi per supportare gli studenti nel loro percorso scolastico, evitando situazioni di svantaggio e garantendo pari opportunità.

L'Associazione Asperger Abruzzo sottolinea come la mancata applicazione di PEI e PDP possa avere conseguenze negative sullo sviluppo e sull'apprendimento degli studenti, generando frustrazione, demotivazione e un senso di esclusione. PEI e PDP non sono "favori" concessi agli studenti, ma strumenti indispensabili per garantire il loro diritto allo studio e all'inclusione.

Cosa Fare in Caso di Inadempienza? L'associazione invita i genitori a non esitare a far valere i propri diritti e quelli dei propri figli. In caso di mancata applicazione di PEI o PDP, è possibile seguire diverse strade: Dialogo: Parlare con gli insegnanti e il dirigente scolastico per cercare una soluzione. Coinvolgimento: Informare il GLO (per il PEI) o il Consiglio di Classe (per il PDP). Segnalazione scritta: Inviare una segnalazione scritta alla scuola, possibilmente tramite PEC, per una risposta formale. Ricorso: Rivolgersi all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o al MIUR in caso di violazioni gravi. Supporto: Richiedere l'aiuto di associazioni specializzate, come l'Associazione Asperger Abruzzo, che offre assistenza e supporto legale alle famiglie.

L'Associazione Asperger Abruzzo conclude il suo comunicato con un appello all'inclusione e al rispetto dei diritti degli studenti con disabilità o BES.