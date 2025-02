“Welfare e lavoro”, a Chieti l'evento di Confartigianato e Maw

Un evento finalizzato ad approfondire temi di grande attualità legati al mondo del lavoro, del welfare aziendale, della normativa di riferimento e alle best practice.

E’ “Welfare e Lavoro”, il workshop organizzato da Confartigianato Chieti L’Aquila e da MAW. L’appuntamento è per domani, venerdì 7 febbraio, alle ore 17:30, da Academy ForMe, la scuola di formazione di Confartigianato, al primo piano del centro commerciale ‘Centauro’, in Via Filippo Masci, a Chieti.

L’incontro affronterà tematiche di stretta attualità, con un focus particolare sul Collegato Lavoro, che introduce importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro, e sul tema della somministrazione a tempo indeterminato, nelle sue tre principali forme: apprendistato, staff leasing e stabilizzazione. Questi argomenti saranno analizzati in chiave normativa e pratica, per offrire ai partecipanti una panoramica chiara e aggiornata su strumenti e opportunità per le imprese.

L'iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli, dell’area manager Abruzzo Molise di MAW Spa, Massimo Cesarino, e del senatore Etelwardo Sigismondi. Seguiranno interventi di esperti del settore che offriranno ai partecipanti un quadro chiaro e approfondito su tematiche di grande rilievo per le aziende e i professionisti.

In particolare, Luca De Lellis, founder di Relaw, interverrà sul tema “Collegato Lavoro, somministrazione a tempo indeterminato e giurisprudenza europea e italiana”, illustrando l’evoluzione normativa e le implicazioni pratiche per le imprese. A seguire, Marco Sogne, direttore commerciale di Toduba, approfondirà gli “Strumenti di welfare aziendale: normativa e risvolti pratici”, offrendo una panoramica sugli strumenti a disposizione delle aziende per migliorare il benessere dei dipendenti e ottimizzare i benefici fiscali. Infine, il workshop includerà un case study aziendale, con l’intervento di Daniela Cioffi, HR manager di Trigano Van Srl, che condividerà la propria esperienza nell’implementazione di strategie di welfare aziendale.

L’evento si concluderà con un aperitivo, momento di networking e confronto tra i partecipanti e i relatori, per approfondire ulteriormente i temi trattati in un contesto più informale. Per partecipare è obbligatoria la registrazione sul sito web di Confartigianato.

“La partecipazione a questo workshop rappresenta un'opportunità per imprenditori e professionisti che desiderano comprendere al meglio la normativa e le migliori strategie di welfare aziendale – afferma il direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli – In un contesto economico in continua evoluzione, investire nel benessere dei lavoratori non solo migliora la produttività, ma rafforza anche la competitività delle aziende. Il confronto con esperti del settore e casi concreti sarà di grande valore per tutti i partecipanti”.