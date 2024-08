VIOLENZA DI GENERE - FORMAT TV " RINASCI ON THE ROAD " AD ORTONA

Un progetto nato dall'idea di di Catia Acquesta presidente dell'associazione “ Alleati con te ” e Alessia Zibellini presidente di “ Donnemotoribyzeta ”.

CATIA ACQUESTA : Laureata in Giurisprudenza presso l'universita' “ La Sapienza ” di Roma . Specializzata in Diritto e Procedura Penale . Giornalista professionista . Direttore responsabile delle Testate Giornalistiche ( tv , radio e free press ) di Roma Servizi per la Mobilita' del Comune di Roma Capitale e responsabile dell'Ufficio Stampa . Tra le sue opere ricordiamo : “ Mia o di nessun altro ” , “ il lato impervio dell'amore ” , “ viaggio e destino ” , “ perdona rinasci ama ” , “ anche tu puoi essere felice ”.

Due donne che condividono la stessa passione per le due ruote , Catia e Alessia decidono di aiutare le vittime di violenza attraverso un tour in giro per l'Italia e a bordo delle loro moto. La prima tappa partirà da Roma con arrivo ad Ortona dove ad attenderle ci saranno associazioni e cittadini nonchè amiche e amici bikers che sosterranno il tour con una raccolta fondi per sostenere tutte le persone più bisognose per la prevenzione alla violenza , per il sostegno psicologico e legale .

Catia e Alessia porteranno in moto una vittima di violenza . La prima sarà Antonietta 74 anni che salirà a bordo con Alessia e durante il tour la vittima racconterà e testimonierà la sua terribile esperienza.

Moto terapia come forma di rinascita . La prevenzione alla violenza e alle aggressioni attraverso un dispositivo al capsicum ( con la possibilità di fare un corso dove verrà rilasciato un patentino certificato con autorizzazione del Ministero dell'Interno n.103 . il decalogo salva vita che Catia Acquesta ha pubblicato in uno dei suoi libri e consigli su come intuire quando si è in una storia malata o in un rapporto tossico e come uscirne salve , testimoniando in prima persona .

In ogni puntata Catia intervisterà la criminologa Roberta Bruzzone e analizzerà il caso della vittima che salirà a bordo sulla moto .

Nella prima puntata la particolarità sarà nella zona Prima Valle di Roma dove Antonietta ha subito violenza e dove ci sono stati tre femminicidi . Catia Acquesta e Roberta Bruzzone parleranno anche di questa particolarità .

Ortona ci accoglierà con Istituzioni , vittime donne e di ogni genere e l'associazione “ Io mi Difendo ” , sede nazionale ad Ortona una associazione che unita alle nostre associazioni , promuove un dispositivo contro ogni tipo di di aggressione certificato dalla legge 103 . Il presidente dell'associazione “ Io mi Difendo ” e' il dottor Franco Ribello molto conosciuto ad Ortona .

Dal vivo saranno illustrate tecniche anti stupro e di difesa .

Il luogo di raduno ad Ortona e' domani sabato 31 agosto presso la Lega Navale di Ortona dalle ore 18.15. Ci saranno le riprese Rai per la prima puntata , in tutto le puntate saranno 10 in tutta Italia sulla violenza di genere .

Ci saranno riprese anche della città di Ortona e si raccoglieranno interviste alle Istituzioni .

Amerigo Gizzi