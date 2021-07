| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ad agosto 2021 ci sarà la quarta edizione del premio di poesia in spiaggia La Riccetta, memorial Eugenio e Anna Bomba.

L'ideatore è Attilio Alessandro Ortolano, autore ortonese che ha creato il premio nel 2018.

La partecipazione è gratuita e i temi della quarta edizione sono: il sole, il mare, i ricordi in spiaggia, la vita e le sue emozioni, la nostalgia, il futuro, gli affetti, la distanza, la speranza. Tutti possono partecipare inviando il proprio elaborato via mail ad info.premiolariccetta@gmail.com oppure via whatsapp al 3281633845 entro il 22 agosto 2021.

La giuria è composta da esperti in materie letterarie e cultura. "La poesia è uno dei modi per svincolarsi dalle proprie fragilità, dare un nome alle nostre cicatrici e avvicinarci agli altri: questo oggi serve più che mai" conclude l'ideatore Attilio Alessandro.