Ortona celebra il 1566 tra storia, fede e memoria condivisa

Ortona si prepara a rinnovare la memoria di una delle pagine più significative della propria storia con il convegno “1566: Miracoli tra i Turchi”, in programma martedì 2 giugno 2026, alle ore 17.45, nella Sala delle Udienze del Palazzo dell’Antico Episcopio. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Anno Domini 1566, intende offrire un momento di approfondimento storico e spirituale, nel segno della tradizione e dell’identità della comunità ortonese, aprendo ufficialmente i festeggiamenti dedicati alla Sacra Ampolla, che accompagneranno l’intero mese di giugno.



L’incontro si aprirà con i saluti di Giovanni Serano, presidente dell’Associazione Culturale Anno Domini 1566, di don Roberto Geroldi, parroco della Cattedrale di San Tommaso Apostolo, del sindaco Angelo Di Nardo e dell’assessore alla Cultura Italia Cocco. Seguirà la relazione della dottoressa Maria Luisa Orlandi, archeologa, che proporrà un intervento dal titolo “Tra Storia e Fede”, dedicato ai miracoli di Ortona, Villamagna e Tollo nell’anno 1566 e al significato delle reliquie dell’Abruzzo Citra.



A moderare i lavori sarà il dottor Alessio Tiberio, segretario dell’Associazione Culturale Anno Domini 1566. Alle ore 18.45 è prevista la firma del patto di gemellaggio tra l’Associazione Culturale “Anno Domini 1566” di Ortona, l’Associazione “Rievocazione Storica Battaglia Turchi e Cristiani” di Tollo e l’Associazione “Saraceni” di Villamagna, a suggello di un percorso comune di valorizzazione della memoria storica e delle radici condivise.



La giornata si concluderà alle ore 19.00, nel Fossato del Castello Aragonese, con la rievocazione storica delle battaglie saracene di Tollo e Villamagna, momento capace di unire divulgazione, tradizione e partecipazione popolare in un’atmosfera di forte suggestione.