Una Sala consiliare del Comune di Roseto degli Abruzzi completamente gremita da tanti appassionati, dirigenti sportivi, amministratori e cittadini per rendere omaggio a una delle più grandi leggende dello sport delle bocce. Grande partecipazione e forti emozioni hanno caratterizzato la presentazione del libro “Millimetri di Gloria – Dall’Abruzzo al Mondo: il viaggio del campionissimo Dante D’Alessandro”, scritto dal giornalista molisano Giuseppe Formato.

L’opera, corredata da foto di oltre cinquanta anni di vita da atleta, ripercorre la straordinaria carriera sportiva e umana di Dante D’Alessandro, atleta simbolo del movimento boccistico italiano e internazionale, raccontandone i successi, i sacrifici, le vittorie e i valori che lo hanno accompagnato lungo un percorso che dall’Abruzzo lo ha portato ai vertici mondiali della disciplina.

A moderare l’incontro è stata la giornalista abruzzese Edda Migliori, collaboratrice della FIB Abruzzo, che ha guidato gli interventi degli illustri ospiti presenti.



Alla presentazione hanno preso parte il sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes, il presidente della Federazione Italiana Bocce Roberto Favre, il presidente della Confederazione Europea Raffa Moreno Rosati, il presidente del Settore Italiano Paralimpico della FIB Vincenzo Santucci, il presidente del CONI Abruzzo Antonello Passacantando, il vice sindaco di Roseto degli Abruzzi Angelo Marcone, il vicepresidente della Provincia di Teramo Giuseppe Marziani, il consigliere regionale Giovanni Cavallari, il professor William Di Marco, autore di numerosi scritti dedicati a Dante D’Alessandro nei volumi sulla storia di Roseto, oltre ai presidenti regionali della Federazione Italiana Bocce Abruzzo Domenico Sposetti, Umbria Umbro Brutti, Marche Gianluca Simoncini e alla delegazione della FIB Molise presente al gran completo.



Nel corso della serata sono stati ricordati i traguardi sportivi di Dante D’Alessandro e il contributo che il campione rosetano ha saputo dare alla crescita e alla diffusione delle bocce, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di atleti.

Due le prefazioni: quella del Presidente federale Roberto Favre e del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, il quale ha ricordato una tournée con la nazionale in Sud America condivisa con Dante e altri campioni dell'epoca.

"Roseto degli Abruzzi è orgogliosa di ospitare la presentazione di un libro che racconta la storia di un nostro concittadino capace di portare il nome della città in tutto il mondo - ha dichiarato il sindaco Mario Nugnes - Dante D’Alessandro rappresenta un esempio di passione, sacrificio e attaccamento ai valori dello sport. Questo volume contribuisce a preservarne la memoria e a trasmetterla alle nuove generazioni".



Parole di grande apprezzamento sono arrivate anche dal Presidente della Federazione Italiana Bocce Roberto Favre: "Quando si parla di Dante D’Alessandro, il pensiero corre naturalmente alle sue straordinarie vittorie, ai titoli conquistati e alle emozioni che ha saputo regalare al mondo delle bocce. Ma la grandezza di un campione non si misura soltanto dai trofei. Si misura soprattutto dalla capacità di lasciare un’eredità fatta di valori, esempio e passione. Dante ha saputo fare tutto questo, diventando un punto di riferimento per generazioni di atleti e contribuendo in modo significativo alla crescita e al prestigio del nostro movimento. Il titolo del libro, Millimetri di Gloria, racchiude perfettamente l’essenza delle bocce e della sua carriera: dietro ogni risultato ci sono sacrificio, dedizione, talento e attenzione ai dettagli. Dante ha costruito il proprio percorso un millimetro alla volta, con determinazione e amore per questo sport. Grazie al prezioso lavoro di Giuseppe Formato, questa storia potrà essere conosciuta e tramandata, diventando patrimonio di tutto il movimento boccistico italiano".





Emozionato e soddisfatto l’autore del volume, il giornalista Giuseppe Formato, presidente del Comitato Regionale Molise della Federazione Italiana Bocce, coordinatore dell'Area Centro FIB, delegato provinciale CONI Campobasso e vicepresidente CIP Molise. "Questo libro nasce dalla volontà di lasciare una testimonianza concreta della straordinaria parabola sportiva e umana di Dante D’Alessandro. Ho cercato di raccontare non soltanto i successi, ma soprattutto l’uomo, i valori e gli insegnamenti che emergono dalla sua storia. La grande partecipazione di questa sera è la dimostrazione dell’affetto e della stima che circondano ancora oggi il campione rosetano".



Momento particolarmente intenso quello dell’intervento del protagonista della serata, Dante D’Alessandro, accolto da un lungo applauso del pubblico. "Rivedere tante persone qui per condividere con me questo momento è un’emozione difficile da descrivere. Ho vissuto lo sport con passione e dedizione, senza mai dimenticare le mie radici. Questo libro rappresenta un regalo che custodirò per sempre e ringrazio Giuseppe Formato per aver raccontato la mia storia con tanta attenzione e affetto".

La serata si è conclusa tra applausi, fotografie, dediche e firme delle copie del volume, in un clima di grande partecipazione e riconoscenza verso un campione che ha saputo scrivere pagine indelebili nella storia delle bocce italiane e mondiali.

“Millimetri di Gloria” si propone così come un’importante testimonianza storica e sportiva, capace di raccontare alle nuove generazioni il percorso di un uomo che, partendo dall’Abruzzo, è riuscito a conquistare il mondo un millimetro alla volta.



