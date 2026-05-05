A Francavilla al Mare "Macondo Scuole" ospita lo scrittore Marco Magnone

Il Macondo Festival delle Narrazioni guarda alla quinta edizione di "Macondo Scuole", un progetto consolidato, nato dalla forte sinergia tra la Scuola Macondo di Pescara e il Comune di Francavilla al Mare.

L'iniziativa, che vanta la direzione artistica dello scrittore e sceneggiatore abruzzese Peppe Millanta, testimonia la precisa volontÃ dell'amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Luisa Russo, di investire con continuitÃ sulla crescita culturale delle nuove generazioni come pilastro per lo sviluppo del territorio.

L'appuntamento principale di questo quinto anno di attivitÃ si terrÃ giovedÃ¬ 7 maggio alle ore 10:30 presso l'Auditorium di Francavilla al Mare. L'evento vedrÃ la partecipazione degli studenti dell'Istituto "Filippo Masci" e dell'Istituto "F.P. Michetti", coinvolti in un dialogo diretto con lo scrittore Marco Magnone. Al centro dell'incontro ci sarÃ il volume "La notte delle lucciole", pubblicato da Mondadori nella collana "Ossigeno", un'opera di grande spessore che affronta i temi del passaggio all'etÃ adulta.

Il dibattito sarÃ condotto da Nadia Tortora, coordinatrice del progetto "Macondo Scuole", la quale ha curato il raccordo tra le finalitÃ didattiche degli istituti e l'offerta culturale del festival. Fondamentale in questo processo Ã¨ stato l'impulso dell'Assessora alla Cultura Cristina Rapino, che ha promosso l'integrazione di questa tappa all'interno del calendario nazionale de "Il Maggio dei Libri", conferendo un prestigioso respiro istituzionale a un'iniziativa che da cinque anni mette gli studenti in primo piano.

Grazie all'impegno congiunto del Comune e della Scuola Macondo, il progetto Scuole si conferma una realtÃ fondamentale per promuovere lo spirito critico e la passione per la lettura.