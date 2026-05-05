"Architetture del sogno", a Lanciano la mostra di Maria Carmen Salis

La Galleria La Nuova Forma di Lanciano rinnova il suo appuntamento con l’arte contemporanea e presenta “Architetture del sogno”, personale dell’artista sarda Maria Carmen Salis. La mostra, curata da Patrizia Testa, verrà inaugurata sabato 9 maggio alle ore 18,00 alla presenza dell’artista e sarà introdotta da Elsa Betti.

L’esposizione, aperta dal 9 al 23 maggio 2026, propone un percorso conoscitivo delle visioni ludico- metafisiche della Salis, attraverso le sue opere più recenti.

In mostra 25 opere uniche realizzate con la tecnica ad olio e rappresentative della ricerca dell’artista che si focalizza su una figurazione in grado di restituire all’osservatore un senso di sospensione e una apparente immobilità piena di incanto. In spazi ampi ed essenziali, caratterizzati da colorazioni intense e da nitide volumetrie, la pittrice innalza le sue “Architetture del sogno” orchestrandole in composizioni bilanciate e composte.

Carmen Salis dipinge abitazioni monolitiche, isolate nello spazio o accostate l’una all’altra, e affida loro il compito di plasmare quieti paesaggi urbani in cui il lento movimento di nuvole, palloncini, barchette di carta amplifica il senso di astrazione temporale.

Il dialogo pacato tra i vari elementi della figurazione di Carmen Salis dà vita ad una sinfonia visiva che nel silenzio dei suoi paesaggi urbani riesce ad aprire un varco attraverso il quale il riaffiorare della memoria e la suggestione del sogno creano uno spazio nuovo per lo sguardo che è sempre disposto ad accogliere la meraviglia e la sorpresa.

Maria Carmen Salis (Angera, VA, 1967) inizia la sua formazione con un precoce talento per il disegno, che la porta a scegliere di frequentare il Liceo Artistico "Foiso Fois" di Cagliari, dove ha assorbito le basi del disegno dai Maestri Franco Meloni e Primo Pantoli, figure chiave del panorama artistico sardo. Ha poi consolidato la sua preparazione iscrivendosi all'Accademia di Belle Arti di Carrara, dove ha conseguito la laurea in Pittura.

Definita da alcuni critici come "la Pittrice del silenzio," l'opera della Salis ha ottenuto significativi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui la selezione alla Biennale Accademia Belle Arti di Carrara (2000) e il Premio la Palma d'oro a Mandelieu La Napoule Cannes (2010). Nel 2024 con l’opera “Passeggiata serale” vince il Primo Premio della quinta edizione della “Biennale della creatività - Women Art Bra”.

GALLERIA LA NUOVA FORMA PRESENTA

“ARCHITETTURE DEL SOGNO“ - MOSTRA PERSONALE DI MARIA CARMEN SALIS

Inaugurazione:

9 maggio, ore 18.00, sarà presente l’artista

Dove:

Galleria La Nuova Forma,

Via O. Bocache, 6, Lanciano (Chieti)

Durata:

9 -23 maggio 2026

Orari:

10.00 - 13.00/ 17.00 – 20.00 dal lunedì al sabato

Lunedì mattina chiuso

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