Sororanze Festival - quarto appuntamento

Sororanze festival

rete di spazi e persone

storie di donne ribelli, raccontate, oggi

quarto appuntamento

sabato 14 febbraio 2026

Sabato 14 febbraio 2026 dalle 16:00 al MLA/Museo Lettera d’Amore di Torrevecchia Teatina (CH), nell’ambito della giornata dedicata a San Valentino festa degli innamorati, si terrà il 4° appuntamento con il “Sororanze festival – rete di spazi e persone (storie di donne ribelli, raccontate, oggi)”. Ovvero donne che parlano di altre donne e di sé.Un progetto promosso dal WWTS/World Woman Talent System Abruzzo e organizzato da Bibliodrammatica aps, ideazione e direzione artistica a cura di Beniamino Cardines. Coordinamento: Margherita Bonfilio, Annarita Pasquinelli, Fabiola Nucci, Giuseppina Verdoliva.

Patrocinio della Provincia di Pescara, Comune di Pescara, Comune di Chieti, Comune di Loreto Aprutino. Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale - Regione Abruzzo.

Quarto appuntamento, ospiti del Sororanze Festival: Antonita Di Nisio (storico della letteratura)/Hildegard von Bingen (genio) - Lucilla Sergiacomo (storico della letteratura)/Simone Weil (filosofa) - Monica Ferri (docente, grafologa)/Cristina Campo (poetessa)

Margherita Bonfilio, WWTS Abruzzo: “Con il World Woman Talent System, promuoviamo l’organizzazione della prima edizione di Sororanze festival, cultura e socialità. Protagonista il valore delle donne, la loro presenza nella società contemporanea come multistrato di valenze, competenze, esperienze. Storie. Ringrazio personalmente, a nome di tutte noi donne, Beniamino Cardines e il suo infaticabile estro creativo.”

Beniamino Cardines, ideatore e direttore artistico: “Vogliamo porre l’accento sul valore sociale della figura femminile. Immaginiamo una società liberata dagli stereotipi e dai luoghi comuni, in cui la parità sia costruita sul rispetto, sul dialogo, sulla reciprocità, sul valore riconosciuto. Crediamo che attraverso la cultura si possano continuamente rinnovare e formare coscienze e, allo stesso tempo, trovare parole nuove per sensibilizzare tutti i cittadini alle tematiche della parità di genere, al rispetto delle donne, alla giusta considerazione che promuova e maturi una convivenza sociale integrata a partire dalla cultura personale.”

Collaborano al progetto: WWTS/World Woman Talent System, Bibliodrammatica aps, AP/ArteProssima, Ci vuole un villaggio aps, La Casa di Cristina odv-ets, Ooops! (scrittura e narrazione), Eracle – Templari Federiciani aps e Caffè Letterari Federiciani, www.condividiamocultura.it, SL/SegnalazioniLetterarie, www.zaffiromagazine.it, Cipas Abruzzo, www.alternewspress.eu, #Distorsioni – la Poesia dialoga con l’Arte, SU/Sintassi Urbane – rivista letteraria, MLA/Museo Lettera d’Amore, Biblioteca sociale “M.Bonincontro” e Chieti Solidale srl, “I luoghi del buon incontro aps”, OPI/Orchestra Poetica Italiana, Parco delle Arti (San Silvestro PE) e Teatranti d’Abruzzo, Sinergie d’Arte, #pasquinellicasacultura, MaiArte aps.

Spazi coinvolti:

-Biblioteca sociale “M.Bonincontro” (CH Scalo)

-#pasquinellicasacultura (Pescara)

-Fondazione La Rocca (Pescara)

-MLA/Museo Lettera d’Amore (Torrevecchia Teatina - CH)

-Ci vuole un villaggio aps/Art_Gallery (Pescara)

-Sala Consiliare Comune di Loreto Aprutino (PE)

-Parco delle Arti (San Silvestro PE)

Programmazione novembre 2025>maggio 2026:

-giovedì 13 novembre 2025 ore 17 - Biblioteca sociale “M.Bonincontro” (CH Scalo):

Laura D’Angelo (docente Unimol, poetessa)/Saffo (poetessa) – Felicia Zulli (resp. biblioteca San Salvo)/Michela Murgia (scrittrice, drammaturga) – Alberta Giannini (Ass.Politiche Sociali Comune di Chieti)/Amanda Lear (artista) – Alessia Lacovara (psicologa, coach familiare)/Patty Pravo (cantante)

-venerdì 12 dicembre ore 20:40 - #pasquinellicasacultura (Pescara):

Giulia Madonna (architetto, poetessa)/Alda Merini (poetessa) – Giulia Di Giampaolo (docente, scrittrice)/ Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (scrittrice) – Annalisa Potenza (docente, poetessa)/Sibilla Alleramo (poetessa) – Patrizia Splendiani (counselor relazionale)/Patty Smith (poetessa, cantante) – saluti Valeria Toppetti (Ass.Pari Opportunità Comune di Pescara)

-mercoledì 14 gennaio 2026 ore 17 - Fondazione La Rocca (Pescara):

Alessandra D’Ortona (docente, artista visiva)/Rosa Parks (attivista americana) – Nicoletta Di Gregorio (poetessa)/Maria Luisa Spaziani (poetessa) – Antonella D’Arrezzo (imprenditrice)/Lucrezia Borgia (nobildonna)

-venerdì 14 febbraio ore 17 - MLA/Museo Lettera d’Amore (CH):

Antonita Di Nisio (storico della letteratura)/Ildegarda di Bingen (genia) – Lucilla Sergiacomo (storico della letteratura)/Simone Weil (filosofa) - Monica Ferri (docente, grafologa)/Cristina Campo (poetessa)

-sabato 7 marzo ore 17 - Ci vuole un villaggio aps/Art_Gallery (Pescara):

Guia Marinelli (esperta Feldenkrais)/Raffaella Carrà (showgirl) – Mariangela Appignani (Pres.Ass.Gaia)/Florence Nightingale “la signora con la lanterna” - Annamaria Acunzo (docente, sommelier)/Frida Khalo (pittrice) – Florena Iavarone (docente, attrice)/Maria Montessori (pedagogista)

-giovedì 19 marzo ore 17 - Biblioteca sociale “M.Bonincontro” (CH Scalo):

Annamaria Di Lorenzo (poetessa)/Giovanna d’Arco – Maria Tommasa Primavera (poetessa)/Evita Peròn (attrice) – Maria Carinta Naccarella (cabarettista)/Cleopatra (regina) - Antonella Faieta (Pres.Naz Telefono Rosa)/Virginia Woolf (scrittrice)

-mercoledì 29 aprile ore 17 - Sala Consiliare Comune di Loreto Aprutino:

Margherita Bonfilio (scrittrice)/Madame Bovary (romanzo) – Alessandra Prospero (editrice, giornalista)/Oriana Fallaci (giornalista, scrittrice) – Zoraida Dolores (WWTS Italia)/Madre Teresa di Calcutta (santa) – Claudia Gaetani (scrittrice)/Mina (cantante) – Gruppo Artemisia Loreto Aprutino/Artemisia Gentileschi (pittrice)

-giovedì 14 maggio ore 17 - Parco delle Arti (San Silvestro PE):

Vittorina Castellano (scrittrice, drammaturga)/Gabriella Bosco (politica) – Francesca Di Giuseppe (giornalista)/Coco Chanel (stilista) – Maria Gabriella Ciaffarini (docente, musicista)/Ipazia di Alessandria (filosofa) – Angela Curatolo (giornalista)/Nellie Bly (giornalista)

Incontri con ingresso gratuito.