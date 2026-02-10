La rappresentativa ex Cedas Sevel vince il Trofeo Neve CSAIn

Nella prima settimana del mese di febbraio, Madesimo (So), ha ospitato il 43° "Gran Prix neve” dello CSAIn (Centri Sportivi Aziendali Industriali).

L’evento ha richiamato nella località alpina sciatori iscritti ai sodalizi affiliati all’Ente di Promozione Sportiva provenienti da diverse regioni italiane che, nella mattinata di venerdì 6, hanno dato vita all’atteso Trofeo Neve, disputato sulla pista denominata Italo Pedroncelli.

Molto bene hanno fatto i portacolori dell’ex Cedas Sevel di Atessa che, nella circostanza, hanno rappresentato il Comitato Regionale Abruzzo. Al termine delle due manche in cui si è articolata la prova di Slalom gigante, infatti, i nostri corregionali hanno ottenuto piazzamenti importanti sia a livello individuale che di squadra.

Nella categoria F (nati tra il 1965 ed il 1971) Remo Casciato ha fatto segnare il miglior tempo complessivo ed ha così vinto la prova, mentre nella Categoria E (nati tra il 1970 ed il 1978) il podio è stato interamente occupato da Atleti Sevel: Massimo De Luca, Marco Giannico ed Ernesto Iuliani.

Grande soddisfazione per la squadra Sevel (Casciato, De Luca, Giannico, Vincenzo Ursini – sciatore e Capo Delegazione) che ha vinto il Trofeo Neve riservato alle rappresentative Aziendali.

La Presidente del C.R. Abruzzo, l’aquilana Noemi Tazzi, non ha nascosto la sua gioia. “Ringrazio i nostri atleti per questa vittoria - ha detto -. Ci tenevo, e molto, che una nostra rappresentativa cogliesse un traguardo importante e significativo in una manifestazione nazionale. Ringrazio anche Valter Di Gregorio che, con tanta passione, segue un po’ tutte le attività della provincia di Chieti. Spero di incontrare presto i componenti di questa squadra, perché meritano un premio anche da parte nostra.”