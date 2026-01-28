"Maggiore attenzione ai più piccoli": domenica l'incontro 'Prima i bambini'

Domenica 1 febbraio, la Chiesa italiana celebra la 48^ Giornata per la Vita.

I vescovi hanno indirizzato una lettera intitolata "Prima i bambini", nella quale si mette in evidenza una diffusa crisi della generatività: “Avvertiamo la necessità di una maggiore attenzione ai piccoli anche nella nostra società italiana, in cui l'imperante cultura individualista si esprime, tra l'altro, con una crisi di generatività che non riguarda solamente la fertilità, ma pregiudica progressivamente la capacità degli adulti di mettersi a servizio dei piccoli”,

Su questa crisi sarà incentrato l'incontro in programma domenica pomeriggio a Vasto, presso l'Auditorium della Parrocchia San Paolo, dalle ore 15.45.

Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, aprirà l'incontro con una lectio divina sulla figura biblica di Anna. Anna è una donna sterile che chiede a Dio e ottiene la grazia della maternità.

Interverranno, poi, Gigi De Palo e Anna Chiara Gambini, coppia di sposi romani, genitori di cinque figli e molto impegnati nella pastorale familiare della capitale al fianco di Don Fabio Rosini. Gigi è anche giornalista e ideatore della Fondazione per la Natalità.

I coniugi De Palo dialogheranno con i presenti, facendo riferimento alla loro vita familiare e alle loro esperienze spirituali e sociali. Con loro parleremo di denatalità, di politiche familiari, di attenzioni da dare ai bambini.

Infine, saranno previsti momenti di animazione e laboratori creativi, dedicati a bambini e ragazzi, a cura delle insegnanti delle Scuole dell'infanzia parrocchiali di Altino e Cupello e del servizio "AnimaTema di Famiglia" della Diocesi.