Tribù Frentana e Runners Lanciano insieme: ecco la Tribù Run Lanciano

Il 2026 segna un momento storico per il movimento podistico amatoriale abruzzese con il baricentro che si sposta verso il territorio frentano. In particolare, è la città di Lanciano a sancire l’avvio di una nuova realtà sportiva, grazie all’unione di due storiche società podistiche.

L’ex Tribù Frentana e l’ex Runners Lanciano hanno dato vita a un “matrimonio” sportivo riuscito, fondato su una visione condivisa e concretizzatosi in un nome, una divisa e un’identità comuni. Si alza il sipario sulla nuova e grande famiglia podistica chiamata Tribù Run Lanciano.

La società ha celebrato questo momento con una festa appositamente organizzata presso La Masseria in Piazzano di Atessa, riunendo una gran parte dei tesserati provenienti dalle due società originarie.

La festa ha sancito l’avvio del nuovo progetto e ha incluso le premiazioni relative alla stagione podistica precedente, chiudendo simbolicamente un ciclo per aprirne uno ancor più ambizioso.

L’unione tra due realtà sportive è sempre un evento significativo, carico di storia e di prospettive nuove grazie anche all’impegno del nuovo direttivo guidato dal presidente Luigi Russo.

Amicizia e condivisione, insieme a unione, sono le altre due parole chiave importanti per dare l’avvio a un percorso comune, fondato sulla passione per la corsa, sul rispetto reciproco e sullo spirito di squadra.

La scelta del nome Tribù Run Lanciano riflette questa continuità: “Tribu” deriva da Tribù Frentana, mentre “Run” è il troncamento di Runners Lanciano. A questo si è voluta aggiungere una chiara connotazione territoriale: da qui l’inserimento di “Lanciano”, a sottolineare la matrice locale.

La società ha inoltre ereditato e fatto proprio il logo storico dei Runners Lanciano. “Uomo Vento” è il simbolo che incarna i valori fondanti del gruppo: forza, determinazione, spirito di condivisione e una visione dinamica della corsa.

Il progetto nasce con grande slancio, alimentato dall’entusiasmo dei soci – anche di lunga esperienza – e dalla volontà di innovare nel panorama podistico locale. Non verrà trascurata la parte organizzativa che avrà il suo apice il 2 giugno di ogni anno con lo svolgimento della Notturna Lancianese, storico appuntamento nel cuore di Lanciano che celebrerà l’undicesima edizione.

A cura di Passione Corsa Mario Bomba le foto e anche i video relativi all’allenamento collettivo a questo link https://www.youtube.com/watch?v=a_gh5X4pOCg e alla festa sociale https://www.youtube.com/watch?v=8ML0R-COTMs