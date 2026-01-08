"New Year in Danza", a Chieti lo stage della 'Round up' con ballerini di fama internazionale

Si terrÃ a Chieti lo stage di danza New Year in Danza, appuntamento formativo organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica del territorio, la scuola di ballo Round up e rivolto ai suoi allievi, inserito nel percorso di studio e approfondimento delle discipline coreutiche.

Lo stage vedrÃ la partecipazione di Andreas MÃ¼ller, Francesca Cecchini, Simone Nolasco, Gilda Laudisa e Nini, danzatore proveniente dalla Danimarca, offrendo agli allievi lâ€™opportunitÃ di confrontarsi con esperienze artistiche diverse, tra ambito nazionale e internazionale.

Le lezioni di Heels Dance saranno curate da Erika Morelli, il cui impegno continuo nella formazione Ã¨ rivolto sia alla propria crescita professionale sia, soprattutto, al percorso educativo degli allievi, attraverso un costante lavoro di aggiornamento e ricerca didattica.

New Year in Danza rappresenta un momento di continuitÃ con lâ€™attivitÃ formativa dellâ€™associazione, contribuendo a mantenere viva lâ€™attenzione sulla danza come pratica educativa e culturale.