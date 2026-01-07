Serata di ricordi e amicizia, festa per i 40 anni dal diploma

Ortona ha fatto da cornice, il 29 dicembre, a una serata carica di emozione e nostalgia: la festa per celebrare i quarantâ€™anni dal conseguimento del diploma di un gruppo di cittadini ortonesi, che nel 1985 conclusero il loro percorso di studi presso il Liceo Classico della cittÃ .

A distanza di quattro decenni, gli studenti della 3^ B sono tornati a riunirsi per ricordare un momento fondamentale della loro giovinezza, fatto di libri, amicizie, sogni e prime scelte di vita. Un traguardo importante, celebrato con lo stesso spirito di condivisione che li aveva uniti tra i banchi di scuola.



Molti dei partecipanti oggi vivono lontano: chi a Roma, chi nelle Marche e in altre regioni dâ€™Italia. Il rientro a Ortona per le festivitÃ natalizie Ã¨ diventato lâ€™occasione perfetta per ritrovarsi, abbracciarsi e riportare alla memoria aneddoti, professori, interrogazioni e risate che il tempo non ha cancellato. La serata si Ã¨ trasformata in un vero e proprio viaggio nei ricordi, tra canzoni, racconti di vita e la consapevolezza che, nonostante gli anni e le distanze, il legame nato sui banchi del liceo classico Ã¨ rimasto forte. Un incontro che ha unito passato e presente, celebrando non solo un diploma, ma unâ€™amicizia che ha saputo attraversare quarantâ€™anni di storia personale e collettiva. Un evento semplice ma significativo, che ha dimostrato ancora una volta come Ortona resti un punto di riferimento affettivo per chi, pur avendo costruito altrove il proprio futuro, continua a riconoscersi nelle proprie radici. Erano presenti ai festeggiamenti, in qualitÃ di ex studenti del liceo classico, alcuni professionisti di Ortona come lâ€™avvocato Nicola Napolione, ex candidato sindaco e lâ€™architetto Gianni Totaro, ex assessore del Comune di Ortona.